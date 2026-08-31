소녀시대 '효리수' 드디어 온다…'20년차' 6세대 괴물신인 출격

'6세대 신인 걸그룹'을 내세운 소녀시대 새 유닛 효리수(Girls' Generation-HRS)가 드디어 출격한다.

31일 소속사 SM엔터테인먼트(041510)에 따르면 효리수는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '스키비디'(Skibidi)를 발매한다.

소녀시대 효리수(SM엔터테인먼트 제공)

이번 싱글에는 타이틀곡 '스키비디'와 수록곡 '로우키 인 러브'(러브'(Lowkey In Love) 총 2곡이 담겼다. '타이틀곡의 퍼포먼스 비디오도 음원 발매와 동시에 공개될 예정이다.

타이틀곡 '스키비디'는 하우스로 시작해 힙합으로 이어지는 다채로운 구성이 돋보이는 곡이다. 곳곳에 배치된 아라비안 스트링(Arabian string) 샘플이 이국적인 색채를 더하며 장르를 넘나드는 전개와 '우리만의 새 길을 만들어'라는 메시지가 어우러져 효리수만의 매력을 극대화한다.

수록곡 '로우키 인 러브'는 효리수의 긍정적인 에너지를 담아낸 댄스 팝 곡으로, 그 시절의 추억을 떠올리게 하는 레트로한 무드가 돋보이며, 경쾌한 브라스 사운드와 리드미컬한 그루브, 캐치한 멜로디가 어우러져 기분 좋은 활력을 전한다.

효리수는 올해 초 유튜브 채널 '효연의 레벨업'을 통해 효연, 유리, 수영이 결성한 프로젝트 그룹으로, 투표를 통해 효연이 메인보컬로 선정됐다. 이 그룹은 태티서(태연, 티파니, 서현)의 유닛 명처럼 효연과 유리, 수영의 이름에서 한 글자씩 따왔다.

세 사람은 센터 선정 및 메인 보컬 오디션과 데뷔 전담팀 구성 등 걸그룹 준비 과정을 선보여 주목받았다. 화제성에 힘입어 지난 5월에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 함께 출연, 당시 효연은 "웃자고 시작한 일이었는데 이렇게 '유퀴즈'까지 나올 줄 몰랐다"고 했다.

이후 데뷔 준비 과정에서 MBC '쇼! 음악중심' CP와 미팅하고, 하츠투하츠와 만나는 모습 등을 통해 효리수는 현역 아이돌인 4·5세대를 넘어 '6세대 신인 걸그룹'을 표방, 20년 차 다운 노련한 모습과 신인다운 패기와 에너지로 중무장하고 나섰다.

이렇게 정식 유닛으로 거듭난 효리수는 음원 발매에 앞서 22일 경기 과천 서울랜드에서 열린 '2026 카스쿨 페스티벌'에서 신곡 '스키비디'와 '로우키 인 러브' 무대를 선공개했다. 효연, 유리, 수영은 여전한 '아이돌력'을 뽐내며 다채로운 보컬과 생동감 넘치는 퍼포먼스를 선사해 화제를 모았다.

효연, 유리, 수영의 솔직하고 친근한 모습이 대중을 저격하며 마침내 '효리수'로 탄생한 가운데, 본격적인 활동에 돌입할 효리수의 행보에 기대감이 높다.

<뉴스1>

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