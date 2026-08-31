홍지선 국토부 장관 후보자 “신속한 주택공급 중요… 서울시와 협의”

국토교통부 장관 후보자로 지명된 홍지선 국토부 2차관이 출근 첫날인 31일 “신속한 주택 공급이 무엇보다 중요하다”며 이를 위해 서울시 관계자와 협의의 중요성을 강조했다.

홍지선 국토부 장관 후보자는 이날 오전 9시쯤 정부세종청사 앞에서 출근길에 만난 취재진에게 이같이 말했다.

홍지선 국토교통부 장관 후보자가 31일 세종시 정부세종청사로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

홍 후보자는 지명된 소감에 대해 묻자 “무거운 책임감과 사명감을 느낀다”며 “선호입지에 양질의 주택을 신속하게 공급하고 특히 청년과 신혼부부를 위한 주거안정에 세심함을 기울이겠다”고 다짐했다.

홍 후보자는 이번 정부 지지율 하락이 부동산 문제와 연결됐다는 것 관련해선 “주택 정책은 국내 생활과 시장에 큰 영향을 미치는 만큼 무엇보다 일관성있는 정책, 예측 가능한 정책이 필요하다”며 “이 정부에서 주택 공급을 신속하게 이행하되 실제 현장에서 착공되고 실제 입주에 이르기까지 실행력있는 정책이 될 수 있게 (공급에) 속도를 높이고, 이것이 현장에 중요한 시그널이 될 수 있게 하겠다”고 말했다.

그린벨트 해제와 용산공원 부지에 주택을 공급하는 것 관련 서울시와 평행선을 달리는 상황에 대해서는 “신속하게 주택을 공급하는 것이 무엇보다 중요한 만큼 서울시 관계자와 협의가 무엇보다 중요하다고 생각한다”면서도 “현재 후보자 입장이라 개별적인 정책에 대해 말씀드리기는 어려운 상황”이라고 선을 그었다. 그러면서 “앞서 지방정부에서 근무해본 만큼 중앙정부 정책이 지방정부 현장에서 어떻게 적용되는지 알고있다. 서울시와 충분한 협의를 통해 이뤄가겠다”고 말했다.

이 밖에 국가 균형발전과 교통 인프라 해소에 노력하겠다고 밝혔다. 그는 “메가프로젝트 등 지역균형 발전을 위한 노력을 다하겠다”며 “국가 성장 동력을 확충하기 위해 그간 역점적으로 진행해온 미래 모빌리티 산업 성과를 본격 창출하겠다”고도 했다.

안전 강화도 강조했다. 홍 후보자는 “더 이상 사고가 재발하지 않게 안전 강화에도 새심하게 관리하겠다”며 “경기도에서 키워온 현장 경험, 국토부 2차관으로서의 전문성을 바탕으로 국민께서 실감할 수 있는 실용적인 정책을 추진하겠다”며 “국민과 이해관계자등과 긴밀한 소통을 이어가겠다”고 덧붙였다.

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