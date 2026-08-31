여에스더 "전기경련치료 28번…10월부터 나쁜생각 없어"

의사 겸 사업가 여에스더가 우울증 치료를 받은 근황을 공개한다.
다음 달 1일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차인 여에스더·홍혜걸 부부가 출연한다.
여에스더는 이날 방송에서 우울증으로 대학병원에 입원해 치료받았던 당시를 떠올린다.
그는 총 28차례의 전기경련치료를 받았다며 "작년 10월부터 나쁜 생각이 없어졌다"고 밝혔다.
입원 당시 남편 홍혜걸에게 이를 알리지 않았던 이유도 전한다.
여에스더는 "입원 당시 홍혜걸이 간유리음영으로 폐 절제 수술한 지 얼마 안 되었을 때라 입원 치료 사실을 알리지 않았다"라고 말했다.
홍혜걸은 "여에스더가 입원할 때 나한테 얘기를 안 해서 (입원 치료 사실을) 몰랐다"라고 했다.
홍혜걸은 아내와 아프리카 여행도 계획하고 있다고 밝혔다. 우울증으로 침대에 누워 지내던 여에스더를 위해 일부러 환불이 불가능한 숙소를 예약할 계획이라고 설명했다.
최근 서울에서 함께 생활하게 된 두 사람은 경제생활에 대해서도 이야기한다.
홍혜걸은 "여에스더 금고 비밀번호를 알기 때문에 (현금이) 필요할 때 꺼내 쓴다"며 "여에스더는 6-7년 째 쇼핑을 하지 않는다. 이 집에서 돈 쓸 사람은 나밖에 없다"고 말했다.
<뉴시스>
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