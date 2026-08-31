'40억 건물주' 이해인, 32억 대출 현실…"지금도 400만 원 내"

배우 겸 크리에이터 이해인이 건물 투자의 현실을 공개했다.
이해인은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "건물만 사면 월세 받으면서 일 안 하고 살 수 있을 줄 알았다"는 글을 게재했다.
이어 "현실은 생각보다 훨씬 복잡하다"며 "신기루이지만 멈출 수는 없으니 오늘도 간다"고 털어놨다.
공개된 영상에서 이해인은 몸매에 밀착된 강렬한 레드 컬러의 민소매 원피스를 입고 등장했다. 그는 자막으로 "건물주 수익? 공실만 채우면 부자 될 줄 알았다"며 "건물만 사면 일 안 하고 생활비 벌면서 살 줄 알았다"고 전했다.
이어 "공실 6개→2개, 계산상으로는 제가 100만 원 정도만 부담하면 되는데 월세가 밀리는 곳도 있어서 지금도 300~400만 원 낸다"면서 "공실 다 채우면? 한 달에 이것저것 다 빼면 100만 원 남을까 말까 한다"고 토로했다.
앞서 이해인은 약 32억 원의 대출을 받아 40억 원대 건물을 매입했다며, 대출 이자만 매달 1200만 원이 든다는 사실을 공개해 주목받았다.
한편 이해인은 1986년 5월생으로 현재 만 40세다. 2005년 광고 모델로 연예계에 데뷔한 후 Mnet '아찔한 소개팅', 올리브 '악녀일기' 시즌4, tvN '재밌는 TV 롤러코스터'로 등으로 얼굴을 알렸고 '한국의 히로스에 료코' '꽃사슴녀' 등으로 불렸다. 이후 드라마 '왕금 물고기' '다섯 손가락' '지성이면 감천' '감격시대: 투신의 탄생' '마녀의 성' 등 드라마에도 출연했다.
<뉴스1>
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