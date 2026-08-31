제주항공, 중국 노선 누적 탑승객 500만명 돌파

제주항공은 중국 노선 누적 탑승객이 500만명을 넘어섰다고 31일 밝혔다.

한국항공협회에 따르면 국적 저비용항공사(LCC)가 중국 노선 운항을 시작한 2010년 4월부터 올해 7월까지 누적 탑승객은 약 1538만명으로 집계됐다.

제주항공 B737-8 항공기. 제주항공 제공

이 중 제주항공 탑승객은 약 518만명으로, 국적 저비용항공사(LCC) 중국 노선 이용객 3명 중 1명꼴이다.

제주항공은 2012년 6월22일 인천∼칭다오 정기노선에 처음 취항한 뒤 인천∼웨이하이·자무스 등으로 중국 노선을 확대해 왔다. 인천∼칭다오 노선의 경우 제주항공 취항 직후인 2012년 3분기 전체 탑승객이 12만1300여명으로, 전년 같은 기간 8만9700여명보다 35.2% 증가했다. 인천∼웨이하이 노선도 제주항공이 취항한 2013년 3분기 탑승객이 5만1400여명으로, 전년 동기 3만7800여명보다 36% 늘었다.

제주항공이 취항한 중국 지역 중 누적 탑승객이 가장 많은 곳은 웨이하이로, 지난 13년간 146만3700여명이 이용했다. 이어 칭다오 131만여명, 베이징 서우두·다싱공항 33만5000여명, 옌지 30만3900여명 순이었다.

올해 들어 7월까지 제주항공의 중국 노선 탑승객은 42만7800여명으로, 역대 같은 기간 탑승객이 가장 많았던 2019년의 42만3100여명을 넘어섰다.

제주항공은 다음 달 23일부터 부산∼구이린 노선에 주 4회 일정으로 신규 취항한다. 부산·대구∼상하이와 제주∼청두·충칭 노선도 연내 증편 또는 운항을 준비하고 있다.

제주항공 관계자는 “합리적인 운임과 노선 확대를 통해 중국 여행의 접근성을 높여왔다”며 “앞으로도 국내·국제선 네트워크를 연계해 다양한 수요에 대응하겠다”고 말했다.

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