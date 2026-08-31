탐모라, 국내외 주류 품평회서 16개 수상…제주산 원료 리큐르 개발

암퀘스트농업회사가 운영하는 ‘탐모라(TOMORA)’가 2026년 국내외 주류 품평회에서 총 16개의 수상 실적을 기록했다. 영국에서 개최된 ISC 2026에서 금메달을 추가한 가운데 회사는 기존 증류주에 이어 제주 농산물을 활용한 리큐르 제품 개발에도 나서고 있다.

암퀘스트농업회사는 올해 ‘탐모라 프리미엄’, ‘탐모라 시그니처’, ‘탐모라 진’을 영국과 미국, 홍콩, 일본, 한국에서 열린 국내외 주류 품평회에 출품했다. 회사에 따르면 출품 제품들은 각 대회에서 수상 실적을 기록했으며 ISC 결과까지 더해 총 16개의 수상 실적을 확보했다.

탐모라 제품은 제주 감귤 등 국내산 농산물을 주요 원료로 활용한다. 제주 감귤 등 국내 농산물을 증류주 원료로 활용하면서 원료가 가진 지역적 특성을 제품에 반영하는 데 초점을 맞춰 개발됐다.

브랜드명 역시 이러한 방향과 연결된다. ‘TOMORA’는 제주의 옛 명칭 중 하나인 ‘탐모라(耽牟羅)’에서 착안했다. 제주 감귤을 중심으로 제품을 개발해 온 브랜드의 배경을 이름에도 반영한 것이다.

해외 판매도 진행되고 있다. 회사는 탐모라 제품의 중국 수출을 진행했으며 미국과 뉴질랜드에서도 공급 관련 주문을 확보했다고 설명했다. 국제 품평회 참가와 별도로 실제 해외 유통을 위한 거래처 확대도 병행한다는 계획이다.

향후에는 제주 감귤 외에도 녹차와 샤인머스켓 등으로 원료를 다변화한다. 회사 측에 따르면 암퀘스트농업회사는 제주에 약 2,644㎡의 유기농 녹차밭을 조성했으며 이를 활용한 새로운 리큐르 라인업 ‘INPRISM Series’를 준비하고 있다.

라인업은 감귤과 녹차를 활용하는 ‘INPRISM GREEN’, 제주산 샤인머스켓을 기반으로 하는 ‘INPRISM SHINE’, 감귤의 특성을 중심에 둔 ‘INPRISM EDENIC’ 등이다. 회사는 세 제품을 스트레이트와 온더록뿐 아니라 하이볼과 칵테일 등에서도 활용할 수 있도록 개발하고 있다고 설명했다.

김동민 대표는 “제주와 국내산 농산물을 기반으로 제품을 개발한다는 방향 아래 올해 다양한 해외 품평회에 참여했다”며 “앞으로 탐모라의 해외 유통을 확대하는 한편 INPRISM Series를 통해 활용하는 제주산 원료의 범위도 넓혀갈 계획”이라고 말했다.

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