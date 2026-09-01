과탄산소다에 식초 섞으면 세척력 상실… 세탁기 고무패킹 삭히는 ‘중화의 함정’

수건에서 나는 퀴퀴한 쉰내와 세탁조 곰팡이를 없애기 위해 과탄산소다와 식초를 한꺼번에 세탁기에 쏟아붓는 가정이 많다. 온라인 커뮤니티에서 천연 살균 조합으로 자주 공유되지만, 화학적 특성을 고려하지 않고 동시에 섞으면 세척 효과가 완전히 사라지거나 세탁기 부품이 손상되는 역효과가 발생한다.

강알칼리성인 과탄산소다와 산성인 식초는 각각의 역할과 작용 원리가 정반대다. 두 물질을 혼합할 때 발생하는 요란한 거품은 세척력이 높아지는 현상이 아니라, 산과 염기가 만나 서로의 성질을 상쇄시키는 화학적 중화 반응에 불과하다.

거품은 이산화탄소일 뿐… 산·알칼리 동시 투입 시 세정력 상쇄

과탄산소다와 식초가 섞이며 발생한 중화 반응 거품. 산과 알칼리가 만나면 요란한 기포만 발생할 뿐 세척력은 상실된다. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

과탄산소다는 물과 반응해 활성산소를 방출하며 단백질 오염을 분해하고 표백·살균을 수행하는 강알칼리(pH 10.5 이상) 물질이다. 반면 식초는 아세트산 성분을 통해 섬유를 부드럽게 만들고 알칼리성 냄새 분자를 제거하는 산성 물질이다.

이 둘을 세탁조에 동시에 넣으면 급격한 화학 반응으로 기포가 발생하지만, 실제로는 알칼리와 산이 결합해 중화되면서 세정 성분이 맹물 수준으로 떨어진다. 과탄산소다의 단백질 분해력과 식초의 소취 능력이 동시에 소멸하는 셈이다.

약알칼리성인 베이킹소다를 과탄산소다와 섞는 것 역시 세정 효율을 떨어뜨린다. 과탄산소다의 높은 알칼리 농도를 베이킹소다가 오히려 희석하므로 굳이 두 성분을 함께 사용할 이유가 없다.

95도 삶음 코스 반복 시 고무 가스켓 경화… 적정 온도는 40~60도

고온의 강알칼리수에 지속적으로 노출돼 딱딱하게 굳고 균열이 생긴 드럼세탁기 도어 고무패킹(가스켓). 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

세탁조 찌꺼기를 제거할 때 물 온도를 최고 수준(80~95도)으로 설정하는 습관도 세탁기 수명을 갉아먹는다. 과탄산소다를 300~500g가량 다량 투입한 상태에서 끓는 물 수준의 고온 코스를 돌리면 산소 기포가 비정상적으로 팽창해 배수관 역류를 일으킬 수 있다.

특히 드럼세탁기 도어 테두리의 고무 패킹(도어 가스켓)과 내부 연결 호스는 고온의 강알칼리수에 취약하다. 80도 이상의 강알칼리 용액에 지속해서 노출되면 고무 탄성이 떨어져 딱딱하게 굳는 경화 현상이 발생하며, 미세 균열이 생겨 누수로 이어질 위험이 커진다.

세탁조 청소 시 안전한 물 온도는 40~60도의 온수다. 60도 이하의 물을 채우고 과탄산소다 300g을 녹여 5분간 회전시킨 뒤, 불림 시간은 1시간 이내로 제한해야 세탁조 내부 스테인리스 부식과 고무 변형을 막을 수 있다.

본세탁은 과탄산소다, 마지막 헹굼에 식초 투입하는 '단계 분할' 원칙

쉰내 제거와 잔류 알칼리 중화를 위해 마지막 헹굼 단계 섬유유연제 투입구에 식초나 구연산수를 넣는 모습. 게티이미지뱅크

수건 쉰내 제거와 세탁조 청소 효과를 극대화하려면 두 물질을 철저히 시간차를 두고 분리해 사용해야 한다.

우선 40~50도 온수에 과탄산소다를 단독(또는 일반 세제와 함께) 투입해 찌든 피지와 곰팡이균을 분해한다.

이후 섬유유연제 투입구에 식초나 구연산 희석액 1~2스푼을 넣는다.

이 방식을 적용하면 본세탁에서 과탄산소다가 알칼리 작용으로 찌든 때를 녹여내고, 헹굼 단계에서 식초의 산성 성분이 섬유에 남은 잔류 알칼리를 완벽히 중화해 섬유 손상과 쉰내를 근본적으로 차단한다.

세탁실 환기를 철저히 하고 고무장갑을 착용하는 기본 수칙은 필수다. 검증되지 않은 혼합 세척 대신, ‘60도 이하 온수·본세탁 과탄산소다·마지막 헹굼 식초’의 3단계 원칙을 지키는 것이 세탁기 고장 없이 냄새를 제거하는 확실한 방법이다.

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