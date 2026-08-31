전소민 남동생, 38세에 배우 캐스팅 "나에게도 기회가"

배우 전소민 동생 전욱민이 작은 배역에 캐스팅됐다는 소식을 공유했다.

전욱민은 30일 소셜미디어에 "꿈을 향해 달려가는 모든 분을 진심으로 응원합니다. 그리고 절대 포기하지 마십시오"라는 글과 함께 영상 하나를 올렸다.

전욱민. 전욱민 SNS 캡처

전욱민은 "드디어 나에게도 기회가 찾아왔다. 38살에 돈도 커리어도 아무것도 없이 연기를 준비하고 있다고 하면 주변에선 '이제 그만해야 하지 않겠냐' '이제 너도 마흔이다' 와 같은 이야기를 한다"고 했다.

그는 "그리고 며칠 전 내게 전화가 왔다. 대사는 많이 없고 잠깐 스쳐 지나가는 역할이지만 누군가에겐 별것 아닌 작은 기회처럼 보일 수도 있겠지만 나에게는 다르다"고 했다.

이어 "처음으로 내 꿈이 현실에 닿을 것 같은 아주 소중한 기회다"라며 "언젠가 더 큰 무대로 가는 첫 장면이 되길 바래본다"고 덧붙였다.

한편 전욱민은 과거 SBS TV 예능 프로그램 '런닝맨'에 출연해 얼굴을 알린 적 있다.

그는 피트니스 트레이너 출신이며 사업 실패를 겪은 뒤 현재는 배달 일을 하며 생계를 유지하고 있다.

<뉴시스>

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