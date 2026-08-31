맥캘란, 하모니 컬렉션 마지막 에디션 출시…더현대 서울서 팝업

싱글몰트 위스키 브랜드 맥캘란이 하모니 컬렉션의 여섯 번째이자 마지막 에디션 '맥캘란 하모니 컬렉션 인스파이어드 바이 프레시 코코넛'을 국내에 선보이며, 8월 31일부터 9월 6일까지 더현대 서울에서 '맥캘란 코코넛 드림즈 팝업'을 운영한다.

맥캘란 하모니 컬렉션은 자연에서 영감을 받아 매년 새로운 풍미와 소재를 탐구해 온 한정판 시리즈다. 6년에 걸친 여정의 마지막을 장식하는 이번 마지막 에디션은 캐스크 선별과 숙성 기술을 통해 코코넛 풍미를 담아냈다.

맥캘란에 따르면 이번 제품은 신선한 코코넛과 라임·레몬·오렌지에 망고와 파파야가 어우러진 향으로 시작된다. 입안에서는 달콤한 시트러스와 바닐라 스펀지케이크, 코코넛 밀크와 건조 코코넛의 부드러운 풍미가 이어지며 코코넛과 플로럴 허니의 산뜻한 여운으로 마무리된다. 패키지 박스에는 버려지는 코코넛 섬유를 포함한 종이 소재를 적용해 코코넛을 소재로 한 이번 에디션의 콘셉트를 반영했다.

이번 팝업은 신제품과 하모니 컬렉션을 소개하는 공간으로 구성됐다. 하모니 컬렉션 1~6 전 시리즈를 한자리에서 살펴볼 수 있는 전시가 마련되며, 현장에서 풀 세트 구매도 가능하다.

맥캘란의 다양한 제품을 니트로 즐길 수 있고, 신제품을 활용한 시그니처 칵테일 '프레시 코코넛 핑크콜라다'도 판매한다. 맥캘란 굿즈 증정 이벤트와 코코넛 드림즈 콘셉트의 포토존도 함께 운영된다.

팝업과 소비자 이벤트에 대한 자세한 내용은 맥캘란 공식 카카오톡 채널과 데일리샷 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다. 니트와 칵테일 등 주류 메뉴 이용 및 제품 구매는 만 19세 이상 성인만 가능하며, 이용 시 신분증 확인이 필요하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지