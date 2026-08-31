강화 주문도 해상서 발견된 남아 시신…“북한 주민 가능성”

지난달 인천 강화군 주문도 인근 해상에서 발견된 남자아이의 시신이 북한 주민으로 추정됐다.

인천해양경찰서 전경. 인천해경 제공

31일 인천해양경찰서에 따르면 국립과학수사연구원 감정 등을 통해 시신의 소장에서 기생충이 확인됐다.

해경은 관련 연구기관으로부터 해당 기생충이 국내에서 발견될 가능성은 희박하다는 의견을 받았다. 실종 프로파일링 시스템 등을 통해 국내 실종자 정보와 대조했지만 시신과 일치하는 사람도 확인되지 않았다.

해경은 기생충 감정 결과와 국내 실종자 조회 결과 등을 종합해 숨진 아이가 북한 주민일 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 정확한 신원은 아직 확인되지 않았다.

앞서 지난달 25일 낮 12시쯤 주문도 인근 해상에 시신이 떠 있다는 내용의 112 신고가 접수됐다.

경찰의 공동 대응 요청을 받은 해경은 현장에서 시신을 인양한 뒤 신원 파악에 나섰다.

발견 당시 시신은 부패가 심하게 진행된 상태였으며 옷을 입고 있지 않았다. 부패로 인해 지문 채취도 어려워 신원을 확인하는 데 난항을 겪었다.

시신의 신장은 110∼120㎝ 정도였으며 국과수는 6세 전후의 남자아이로 추정했다.

해경은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다. 정확한 신원과 시신의 해상 유입 경위 등을 계속 확인한 뒤 필요한 절차에 따라 사건을 마무리할 방침이다.

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