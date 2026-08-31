최연수, 모유 수유 중단 고백 "모성애 없다고? 대신 줄 거 아니면 쉿"

최연수 SNS

최현석 셰프의 딸이자 모델 겸 배우 최연수가 출산 한 달 만에 모유 수유를 중단한 이유를 털어놨다.

최연수는 지난 30일 자신의 SNS를 통해 팬들의 질문에 답하며 육아와 관련한 이야기를 나눴다.

이날 한 팬은 “조리원이나 어른들한테 모유라이팅(모유 가스라이팅) 안 당하셨냐. 전 지금 분유로 갈아타고 싶은데 모유라이팅을 당해서 아기한테 미안하다”고 물었다.

이에 최연수는 “너무 많이 들어서 장문이다. 진지하다”며 자신 역시 주변에서 모유 수유를 권유받는 말을 많이 들었다고 밝혔다.

최연수는 “아기가 작게 태어났다. ‘모유량 많고 아기한테 좋은데’라는 소리를 정말 많이 들어서 단유 중 죄책감으로 후회하고 재수유할까도 고민했으나 내 몸이 진짜 상하더라”고 털어놨다.

모유 수유 과정에서 겪은 신체적인 어려움도 구체적으로 설명했다. 그는 “수유 자세 때문에 목 거북목 되고 아기 먹기 좋게 잡아줘야 하는데 손목 아프고 유축해놓고 남편한테 먹이라고 해도 결국은 다 엄마 몫”이라며 “쉴 틈이 없다. 게다가 모유 먹이면 배도 빨리 꺼진다”고 말했다.

앞서 최연수는 손가락 통증을 유발하는 방아쇠 수지 증후군으로 치료를 받았던 사실도 공개했다. 그는 “방아쇠 수지 증후군 때문에 물리치료 받고 약 먹고 파스를 바르는데 아기한테 안 좋을까 봐 불안했다”고 당시의 고민을 전했다.

모유 수유로 인한 외적인 변화 역시 단유를 결정하는 데 영향을 미쳤다. 최연수는 “무엇보다 전 한 달 하고 가슴 라인 바뀌고 약간 바람 빠진 느낌 있어서 자존감 떨어졌다”며 “모유 수유하는 어머님들 진짜 존경한다. 전 한 달만 딱 하고 끊었다”고 밝혔다.

최연수는 과거 단유를 두고 고민했던 심경도 솔직하게 털어놨다. 모유 수유를 중단한 뒤에도 다시 수유를 시작할지를 고민했지만 결국 자신의 몸 상태를 고려해 단유를 선택했다는 설명이다.

그러면서 모유 수유 여부를 두고 엄마들에게 죄책감을 안겨서는 안 된다는 자신의 생각을 강조했다.

최연수는 “분유 수유한다고 뭔 모성애 없네, 모유가 어쩌네 말씀하신다면 모유를 대신 주실 게 아니라면 발언권이 없다”며 “내 몸 갈아 낳은 내 새끼 내가 더 사랑한다”고 말했다.

이어 “출산 대신하고 모유 주실 거 아니면 쉿. 모든 건 엄마의 뜻대로”라며 자신의 선택을 존중해 달라고 당부했다.

최연수는 앞서 “아쉬움은 남지만 후회는 없다”며 “완분(완전 분유 수유)도 완모(완전 모유 수유)도 장단점은 있다”고 밝힌 바 있다.

한편 최연수는 2017년 슈퍼모델선발대회를 통해 데뷔했다. 지난해 9월 12세 연상의 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했으며, 같은 해 12월 임신 소식을 전했다. 지난 5월 아들을 출산하며 엄마가 됐다.

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