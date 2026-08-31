MLB 송성문, 6일 만에 빅리그 복귀전… 1타점·1볼넷·1도루

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 송성문이 6일 만에 빅리그 무대에 복귀해 타점을 올렸다.



지난 25일 마이너리그로 내려간 송성문은 31일 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 탬파베이와 원정 경기에 앞서 6일 만에 다시 메이저리그로 콜업됐다. 그리고 이날 9번 타자 3루수로 선발 출전해 복귀전을 치렀다. 샌디에이고는 루이스 렌히포와 개빈 시츠를 부상자 명단에 올리면서 송성문과 사마드 테일러를 불러들였다.

사진=AFP연합뉴스

돌아온 송성문은 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1도루를 기록했다. 시즌 타율은 0.202에서 0.198(116타수 23안타)로 떨어졌다.



송성문은 2회초 2사 1루에서 첫 타석을 맞았으나 1루 주자 더스틴 해리스가 2루도루에 실패하면서 타격을 마치지 못한 채 이닝이 끝났다. 3회초 중견수 뜬공, 5회초 유격수 땅볼에 그친 송성문은 팀이 2-1로 앞선 7회초1사 3루에서 올 시즌 16번째 타점을 올렸다. 볼카운트 3볼 1스트라이크에서 상대 두 번째 투수 캠 부저의 시속 154.8㎞짜리 몸쪽 직구를 받아쳐 우익수 희생플라이를 날렸다. 9회초 2사 2루에서는 자동 고의볼넷으로 출루한 뒤 산더르 보하르츠와 더블 스틸을 성공해 시즌 13호 도루를 기록했다.



샌디에이고는 3-1로 앞선 9회말 마무리 투수 메이슨 밀러가 조니 데루카에게 동점 2점 홈런을 허용했다. 연장 11회초 타이 프랜스의 희생플라이로 다시 앞서갔으나, 11회말 탬파베이의 호르헤 마테오에게 역전 끝내기 안타를 맞아 4-5로 패했다.

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