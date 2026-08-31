김정화, 전성기에 돌연 활동 중단한 이유 “내가 죽을 것 같아서 멈췄다”

김정화의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 김정화가 연예계 전성기에 돌연 활동을 중단했던 이유를 솔직하게 털어놨다.

30일 김정화의 유튜브 채널에는 ‘내가 모든 걸 포기하고 갑자기 사라진 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 김정화는 남편 유은성과 함께 출연해 자신의 인생과 신앙, 연예계 활동에 대한 이야기를 나눴다.

이날 김정화는 전성기 시절을 돌아보며 “나는 ‘시간 수업료’를 냈다”고 표현했다.

모태신앙이었던 김정화는 연예계 생활을 하면서 혼란스러운 시기를 보냈다고 밝혔다. 그는 “나쁜 짓을 한 건 아니지만 방황의 시간을 보내면서 허비한 게 아깝게 느껴졌다”며 당시의 심경을 털어놨다.

이어 “계속 이렇게 지내다가는 내가 정말 안 좋은 생각을 할 수도 있겠다는 시기가 왔다”며 “그때 모든 활동을 다 접었다”고 말했다.

특히 활동을 중단할 당시가 김정화에게는 연예계에서 가장 활발하게 활동하던 시기였다는 점에서 눈길을 끌었다. 그는 “그때가 제일 잘 나갈 때였다. 활동을 진짜 많이 했던 시기”라며 “그걸 내려놓는 게 사실 쉽지는 않았다”고 회상했다.

소속사에서도 활동을 계속하기를 원했지만 김정화의 생각은 확고했다. 그는 “회사에서도 엄청 얘기를 했었는데 ‘아니다. 이건 내가 죽을 것 같으니까 안 될 것 같다’고 했다”며 결국 자신의 상태를 위해 활동을 멈추는 결정을 내렸다고 설명했다.

이후 김정화는 성경 공부를 시작했다. 그는 “성경책을 그때 처음 제대로 읽었다”며 “성경 안에 있는 이야기들이 너무 신비롭고 재미있고 감사하게 믿어졌다”고 말했다.

이어 “모든 신앙인들이 이야기하는 ‘세상이 달라 보인다’는 걸 제가 그때 경험했다”며 “성경 공부를 하면서 제 삶이 살아나기 시작했다”고 밝혔다.

김정화는 당시 자신의 내면과 외부에서 바라보던 모습이 전혀 달랐다고 털어놓기도 했다. 그는 “그전에는 모든 사람들이 보기에 화려하고 너무 보기 좋고 제일 잘나가는 것 같았지만, 나는 죽어 있었고 죽어가고 있었다”고 말했다.

그러면서 “다른 사람들이 보기에는 ‘김정화 이제 없어졌네’, ‘갑자기 사라졌네’ 했지만 저는 살아나는 경험을 그때 하게 된 것”이라고 덧붙였다.

아프리카 봉사활동 역시 김정화의 삶을 바라보는 시선을 바꾸는 계기가 됐다. 김정화는 아프리카 봉사활동을 통해 에이즈 감염 아동 아그네스와 인연을 맺게 됐다고 밝혔다. 당시 우울한 시간을 보내고 있던 그는 아프리카에서의 경험을 통해 자신이 당연하게 여기던 일상에 대해 다시 생각하게 됐다고 설명했다.

김정화는 “대한민국에서 태어나 먹고살 수 있는 집에서 태어났고, 공부할 수 있었고, 우연히 데뷔했는데 잘됐다. 그전까지는 그게 당연하다고 생각했다”며 “아프리카에 다녀오니 단 하나도 당연한 게 없었다”고 회상했다.

과거에는 연예계에서 다른 사람과 자신을 비교하며 힘들어했던 순간도 있었다. 그는 “‘나는 왜 저 사람보다 못 나가야 돼?’, ‘왜 저 사람처럼 광고를 못 찍어?’, ‘난 왜 드라마 주인공을 못 해?’ 같은 것들이 쌓여 있었다”고 솔직하게 털어놨다.

하지만 아프리카에서의 경험 이후 생각이 달라졌다고 했다. 김정화는 “‘나 조연만 해도 너무 감사한데’, ‘내가 연기할 수 있는 곳만 있어도 너무 감사한데’라는 생각이 들었다”며 “모든 게 감사로 바뀌면서 우울증에서 조금 벗어날 수 있는 계기가 됐던 것 같다”고 말했다.

김정화는 2000년 가수 이승환의 뮤직비디오 ‘그대가 그대를’를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 MBC 시트콤 ‘논스톱’을 비롯해 ‘태양속으로’, ‘백설공주’ 등 다양한 작품에 출연하며 청춘스타로 사랑받았다.

이후 2013년 CCM 가수 겸 작곡가 유은성과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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