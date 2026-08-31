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'56세 미혼' 이형철 "여자친구보다 다이빙"

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배우 이형철(56)이 외로움을 달래기 위해 수많은 취미를 갖게 됐다고 털어놨다.

 

이형철은 30일 방송된 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'(미우새)에 새로운 멤버로 합류해 24시간이 모자란 싱글 라이프를 공개했다.

 

이형철. SBS TV &#39;미우새&#39; 캡처
이형철. SBS TV '미우새' 캡처

이날 방송에서 그는 프라모델 조립과 온라인 게임을 비롯해 4000만 원대 오토바이 라이딩, 자전거, 골프, 웨이크보드 등 다채로운 취미 생활을 선보였다.

 

특히 20년 경력의 스쿠버다이빙 자격증을 다수 보유해 특전사와 소방관 등 전문가 교육까지 맡고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

 

취미 부자가 된 배경에 대해 이형철은 "외로워서 그런 것 같다. 집에 혼자 오래 있으면 말도 안 하지 않나. 혼자 있는 시간을 줄이고 외롭지 않으려다 보니 취미가 점점 늘어났다"고 전했다.

 

결혼관에 대해서는 "불효하는 건 알지만 쫓기듯 결혼하고 싶지는 않다"고 했다.

 

그러면서 "여자친구와 다이빙 중 무엇을 택하겠느냐"는 지인의 질문에 망설임 없이 "당연히 다이빙"이라고 답해 웃겼다.

<뉴시스>


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