전국 곳곳에 강하고 많은 비…천둥·번개 주의 [오늘날씨]

월요일인 31일은 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 전북을 중심으로 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.

우산을 쓴 채 걷는 시민. 뉴시스

예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 경기 남부 120㎜ 이상), 서해5도 20~60㎜, 강원도 30~80㎜(많은 곳 강원 남부 내륙·산지 120㎜ 이상), 대전·세종·충남 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)이다.

전북 서부·전남 서부는 20~80㎜(많은 곳 전북 서부 120㎜ 이상), 광주·전남 동부·전북 동부는 10~60㎜, 경북 중·북부는 30~80㎜, 대구·경북 남부 20~60㎜, 경남 서부 내륙 10~50㎜, 부산·울산·경남(서부 내륙 제외) 5~40㎜, 제주도 5~10㎜다.

비가 내리는 곳에서는 농경지 침수와 농수로 범람 등에 유의하고, 강한 비로 토사가 유출될 수 있으니 산사태나 축대 붕괴 등에 유의해야 한다. 저지대 침수와 하천 범람 등에 주의를 기울이고, 감전사고 등이 일어나지 않도록 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.1도, 인천 25.4도, 수원 23.6도, 춘천 22.9도, 강릉 23.8도, 청주 25.0도, 대전 22.6도, 전주 23.0도, 광주 25.5도, 제주 27.7도, 대구 23.7도, 부산 27.0도, 울산 22.9도, 창원 25.4도 등이다.

낮 최고기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 25도, 대전 27도, 청주 26도, 광주 32도, 전주 30도, 부산 34도, 울산 34도, 대구 32도, 제주 31도 등으로 예상된다.

폭염특보가 발표된 일부 남부 지방과 제주도를 중심으로는 최고체감온도가 33도 안팎으로 올라 매우 무덥겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~2.0m, 남해 0.5~1.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 강수와 원활한 대기 확산의 영향으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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