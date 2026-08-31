"고유가 지원금, 오늘 자정까지 꼭 쓰세요"…잔액 자동 소멸

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지급한 '고유가 피해 지원금' 사용 기한이 31일 만료된다.

행정안전부에 따르면 지난 4월 27일부터 지급을 시작한 고유가 피해 지원금 사용이 이날 자정을 기해 종료된다.

고유가 피해지원금이 사용 가능한 매장에서 시민들이 물품을 구매하고 있다. 뉴시스

앞서 행안부는 차상위계층, 한부모가족, 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 1인당 45만~60만원을, 나머지 70% 국민에게 10만~25만원을 지급했다.

행안부에 따르면 지난달 3일 마감된 고유가 피해 지원금 신청자는 3540만3928명으로, 전체 지급 대상자(3613만8987명)의 97.97%가 신청을 마쳤다. 지급액은 총 6조1123억원이다.

이 가운데 신용·체크카드로 지급된 고유가 피해 지원금 지급액은 총 3조5492억원이다. 이 중 지난 18일 기준 사용액은 3조4542억원이다. 전체의 97.3%가 사용 완료됐다.

기한 내 사용하지 않은 고유가 피해 지원금 잔액은 자동 소멸하는 만큼 아직 지원금을 사용하지 않은 국민은 기한 내 지원금을 사용해야 한다.

행안부는 지방자치단체, 신용·체크카드사 등과 함께 국민비서 알림 서비스, 문자 메시지, 앱·홈페이지 등을 활용해 지원금을 소진하지 않은 국민을 대상으로 사용 마감일을 지속적으로 안내할 예정이다.

<뉴시스>

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