네팔 홍수 잔해 속 갇혀있던 5살 소녀, 이틀 만에 구조돼 부모 품으로

네팔에서 발생한 대규모 돌발 홍수로 잔해에 갇혔던 5세 소녀가 이틀 만에 구조돼 병원에서 부모와 재회했다.

30일(현지시간) 영국 BBC는 네팔 카트만두 티칭병원 관계자를 인용해 지난 28일 구조된 마니샤(5)가 현재 안정적인 상태로 회복 중이라고 보도했다.

네팔 무장경찰 구조대는 라수와 지역 샤브루베시 인근에서 생존자를 수색하던 중 잔해 아래에서 고양이 울음으로 추정되는 소리를 듣고 해당 지점의 잔해를 걷어냈다.

그 아래에서 마니샤가 발견됐으며, 구조대는 약 2시간에 걸친 작업 끝에 마니샤를 잔해 밖으로 꺼냈다.

마니샤는 살아 있었지만 외부 자극에 거의 반응하지 못하는 상태였다.

구조대는 긴급 헬기 이송을 요청했으나 악천후로 어려워지자 마니샤를 무장경찰 구조캠프로 옮겨 물과 죽을 먹이며 회복을 도왔다.

마니샤는 물을 제공받은 뒤 얼마 지나지 않아 의식을 되찾았다.

마니샤는 다음 날인 29일 오후 헬기로 카트만두 티칭병원 소아응급실에 이송됐고, 병원에서 부모와 재회해 치료를 받으며 회복 중이다.

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