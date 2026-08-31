NASA, 최신 우주망원경 ‘낸시 그레이스 로먼’ 발사

미국이 30일(현지시간) 최신형 우주망원경을 우주로 발사했다.

미 항공우주국(NASA)은 이날 오전 7시26분(한국시간 오후 8시26분) 플로리다 케네디우주센터에서 낸시 그레이스 로먼 우주망원경을 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓에 실어 발사했다.

미국 최신형 '낸시 그레이스 로먼 우주망원경' 발사 장면. 로이터연합

미국이 발사한 세 번째 우주망원경인 낸시 그레이스 로먼 우주망원경은 발사 10여 분 만에 궤도에 진입했다.

목적지는 지구에서 약 160만㎞ 떨어진 관측 지점인 라그랑주 포인트 2(L2)다. 도착까지 3개월 이상 걸릴 예정이다.

L2에는 제임스 웹 우주망원경(2021년 발사)이 있다. 지구에서 달까지 거리의 4배에 달하는 곳이다.

낸시 폭스 NASA 과학 미션 국장은 “이 망원경은 수천 개의 초신성, 수만 개의 행성, 수십억 개의 은하, 수백억 개의 별을 발견할 것”이라며 “방대한 시야를 통해 이전에는 결코 해낼 수 없던 일들을 해낼 것”이라고 말했다.

미 CNN은 향후 5년간 이 망원경 관측을 통해 우주의 가속 팽창을 일으키는 암흑 에너지, 눈에 보이지 않는 암흑 물질 등 오랜 미스터리에 대한 해답이 밝혀질 수 있다고 평가했다.

이 망원경은 1990년 발사된 허블 망원경보다 1000배 이상 빠른 관측 능력을 갖췄고, 시야각은 100배 이상 넓다.

버스 크기의 이 망원경은 NASA 최초 수석 천문학자인 고 낸시 그레이스 로먼의 이름을 땄다.

‘허블 우주망원경의 어머니’로 불리는 로먼은 대기층 위로 망원경을 띄우는 것의 중요성을 인식하고 우주 기반 천문학 관측 개념을 개척했다.

망원경 개발에는 10년이 걸렸으며, 개발 비용은 약 43억 달러(약 5조9000억원)로 추산된다.

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