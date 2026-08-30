지중해 북키프로스 앞바다서 여객선 좌초… 6명 사망

지중해의 북키프로스 인근 바다에서 승객과 승조원 약 270명을 태운 여객선이 좌초했디.

30일(현지시간) 북키프로스 앞바다 여객선 침몰 현장. 연합=엑스 캡처

30일(현지시간) 북키프로스 내무부 등에 따르면 이날 여객선 필로제트호가 기르네(그리스어명 키레니아)에서 출항해 튀르키예 메르신의 타슈주항으로 향하던 도중 기르네 해안에서 약 6.4㎞ 떨어진 지점에서 배 안에 물이 차오르는 것이 발견됐다. 이에 승조원들이 회항을 시도했으나 실패했고, 배는 결국 침몰했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 승객들이 구명조끼를 착용하고 구명정으로 옮겨탄 뒤 여객선 잔해를 바라보는 영상이 올랐다.

위날 위스텔 북키프로스 총리는 승객 259명, 승조원 8명을 포함해 배에 탔던 총 267명 중 172명이 구조됐다고 밝혔다. 그러나, 6명의 사망이 확인됐고 아직 상당수가 이상이 구조되지 못했다고 CNN튀르크 방송이 보도했다. 당국은 남은 승객과 승조원들을 구조하기 위해 헬리콥터, 구급차등을 동원해 수색을 벌이고 있다.

1960년 영국에서 독립한 키프로스는 1974년 그리스가 지원한 쿠데타가 터지자 이에 반발한 튀르키예군이 북부를 점령하면서 분단됐다. 현재 남부는 국제적으로 인정받는 키프로스공화국, 북부는 인정받지 못하는 북키프로스튀르크공화국으로 나뉘어 있다.

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