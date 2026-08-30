29CM 고객 정보 16만건 유출…“보안 체계 전반 철저히 재점검”

무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM(이십구센티미터)에서 비정상 접근이 발생해 이용자 15만 9852건의 개인정보가 유출됐다.

29CM 홈페이지 캡처

30일 업계에 따르면 29CM는 이달 27일 주문 정보를 조회하는 연동 기능(API)에 외부의 비정상적인 접근으로, 주문정보 API를 통해 일부 고객의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 공지했다.

29CM에 따르면 이름만 유출된 건은 13만8841건이며 이름과 이메일 주소, 휴대전화번호, 배송정보까지 유출된 건 2만1011건이다. 다만 결제 정보와 아이디·비밀번호 등 계정정보는 유출되지 않았다.

29CM 측은 “고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다”며 “비정상적인 접근 사실을 확인한 즉시 해당 접근 경로를 차단하고 지체 없이 한국인터넷진흥원(KISA)와 개인정보보호위원회에 개인정보 유출 사실을 자진 신고했다”고 밝혔다.

정보 유출 영향을 받은 고객에게는 구체적인 유출 항목과 대응 방법을 개별 안내한 상태다.

29CM는 “고객의 정보를 안전하게 보호하지 못한 점을 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 “추가 피해 방지를 위한 보호조치를 지속하고 있으며 개인정보 처리와 보안 체계 전반을 철저히 재점검해 같은 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

구체적인 유출 내역은 본인 29CM 홈페이지에서 본인 인증 절차를 거쳐 30일간 확인할 수 있다.

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