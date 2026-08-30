가을 야외활동 늘자 ‘털진드기’ 비상…쯔쯔가무시증 주의보

가을철이 다가오면서 ‘쯔쯔가무시균’을 전파하는 털진드기가 많이 발생할 것으로 예상돼 방역 당국이 야외활동시 각별한 주의를 당부했다. 게티이미지뱅크

가을을 앞두고 농작업과 벌초, 등산 등 야외활동이 늘면서 털진드기를 매개로 감염되는 쯔쯔가무시증에 대한 주의가 필요하다.

특히 쯔쯔가무시증은 털진드기 유충의 활동이 활발해지는 가을철에 환자가 집중되는 만큼, 야외활동 전부터 예방수칙을 숙지하고 야외활동 후 이상 증상이 나타나는지 살펴야 한다.

◆ 가을철 활동 늘어나는 털진드기…10~11월 환자 집중

질병관리청은 쯔쯔가무시증 가을철 유행에 대비해 8월 26일부터 12월 16일까지 16주간 전국 18개 지점에서 쯔쯔가무시증 매개체인 털진드기 감시를 실시한다고 밝혔다.

쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기 유충에 물려 감염되는 질환이다. 국내에서는 매년 약 3000~6000명의 환자가 발생하며, 털진드기 유충의 활동이 증가하는 10월과 11월에 환자가 집중되는 특징이 있다.

털진드기는 유충기에만 사람이나 동물에 붙어 체액을 섭취한다. 여름철 산란된 알에서 부화한 유충이 초가을부터 나타나기 시작하고, 가을철 기온 변화와 함께 발생밀도가 높아진다.

이에 따라 농작업과 추수, 벌초, 등산이나 단풍 구경 등 야외활동이 많아지는 가을철에는 털진드기와 접촉할 가능성도 커진다.

털진드기 유충 해부현미경 사진(왼쪽)과 털진드기 유충 형광현미경 사진. 질병관리청

질병청은 호남권질병대응센터와 시·도 보건환경연구원, 기후변화 매개체 감시 거점센터 등과 함께 논·밭·초지·수로 등 야외활동이 잦은 지역을 중심으로 털진드기 발생밀도와 종별 분포를 조사할 예정이다.

감시 결과는 매주 질병관리청 감염병포털의 ‘감염병 매개체 감시 주간 소식지’를 통해 공개한다.

◆ 물린 자리 ‘검은 딱지’가 단서…발열·두통 동반

쯔쯔가무시증에 감염되면 일반적으로 10일 이내에 증상이 나타날 수 있다.

대표적인 증상은 발열과 두통, 오한, 발진, 림프절이 붓는 증상 등이다. 특히 털진드기에 물린 부위에 검은 딱지 형태의 ‘가피(eschar)’가 생기는 것이 주요 특징이다.

문제는 초기 증상이 감기 등 다른 질환과 비슷해 대수롭지 않게 넘길 수 있다는 점이다. 야외활동 이후 발열이나 발진 등이 나타나거나 피부에서 원인을 알 수 없는 검은 딱지가 발견됐다면 쯔쯔가무시증을 의심하고 의료기관을 찾아 진료를 받는 것이 좋다.

현재 국내에서 쯔쯔가무시균을 매개하는 것으로 알려진 털진드기는 모두 8종이다. 지역과 시기에 따라 주로 발생하는 종에도 차이가 있다.

2025년 감시 결과 경남·전남 등 남부지역과 경기 일부 지역에서는 활순털진드기가, 강원 북부와 충남 지역에서는 대잎털진드기가 주로 발생한 것으로 확인됐다.

가을철 야외활동을 할 때는 털진드기에 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 것이 중요하기 때문에 야외활동시 긴팔·긴바지를 꼭 착용해야 한다. 질병관리청

◆ 긴팔·긴바지 착용하고 귀가 후 바로 씻어야

가을철 야외활동을 할 때는 털진드기에 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 것이 중요하다.

논밭이나 풀숲에 들어갈 때는 긴팔과 긴바지, 장갑 등을 착용하고 진드기가 옷 안으로 들어가지 않도록 옷을 여미는 것이 좋다. 풀밭에 그대로 앉거나 눕는 행동도 피해야 한다.

야외활동을 마친 뒤에는 집에 돌아와 바로 샤워하고 입었던 옷은 세탁하는 것이 권장된다. 몸에 진드기가 붙어 있는지 확인하는 것도 도움이 된다.

질병청은 야외활동 후 털진드기에 물린 것으로 의심되는 가피가 발견되거나 발열·발진 등의 증상이 나타날 경우 신속하게 의료기관을 방문해 진료받을 것을 당부했다.

임승관 질병청장은 “가을철 농작업 및 야외활동 시 긴팔·긴바지와 장갑 등 피부 노출을 줄이는 옷을 착용하고, 귀가 후에는 즉시 샤워하고 착용한 옷을 세탁하는 등 예방수칙을 철저히 준수해 주시길 당부드린다”고 말했다.

이어 “쯔쯔가무시증은 조기에 발견해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다”며 “야외활동 후 털진드기에 물린 것으로 의심되는 가피가 확인되거나 발열·발진 등의 증상이 10일 이내 나타나는 경우 쯔쯔가무시증을 의심하고 신속하게 의료기관을 방문해 진료받아야 한다”고 강조했다.

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