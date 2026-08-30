전국이 雨雨… 충청 최대 200㎜ ‘물폭탄’ [날씨]

월요일인 31일 전국에 비가 계속 내리겠다. 충청권 같은 경우 31일까지 이틀간 누적 강수량이 많은 경우 200㎜ 이상을 기록할 것으로 전망된다.

전국 대부분 지역에 비가 내린 지난 28일 부산 해운대해수욕장을 찾은 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 길을 건너고 있다. 연합뉴스

30일 기상청에 따르면 31일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 저녁에 남부지방과 제주도는 대부분 그치겠다. 이날부터 31일까지 누적 강수량 기준으로 서울·인천·경기 북부 20∼60㎜, 경기 남부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)이며, 대전·세종·충남은 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충북은 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)로 특히 충청권에 많은 비가 예상된다.



강원 남부 내륙·산지는 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 강원 중·북부 내륙·산지와 강원 동해안은 20∼60㎜, 전북 서부 50∼100㎜(많은 곳 전북 북서부 150㎜ 이상), 전남광주·전북 동부 30∼80㎜(많은 곳 전북 동부 100㎜ 이상), 대구·경북·부산·울산·경남 30∼80㎜(많은 곳 대구·경북 100㎜ 이상), 제주도 5∼60㎜가 내리겠다.

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