양재·사당역 등에 거점 환승센터 마련…지방은 2배 확대

정부가 2030년까지 전국적으로 65개 환승센터 및 복합환승센터를 마련한다. 수도권은 광역버스의 통행효율을 높이기 위해 서울 양재역과 사당역 등에 거점 환승센터 8곳을 마련하고, 지방은 환승센터를 15곳에서 30곳으로 늘린다.

서울역 버스환승센터. 연합

국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)는 30일 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026∼2030)’을 발표했다. 대광위는 수도권-지방권 간 이동권 보장과 지방권 균형성장 지원을 위해 지방권 환승센터를 이전 계획 대비 2배로 확대하기로 했다.



서울 도심·강남으로 유입되는 광역버스 통행효율을 제고하기 위해 9개 광역교통축별 거점 8개 환승센터를 구축, 광역버스 회차율을 지난해 37.1%에서 2030년 52.4%로 끌어올릴 계획이다. 기존 잠실, 당산역 외에 김포공항역, 창동역, 상봉역, 대곡역, 양재역, 사당역에 환승센터를 구축해 광역버스 환승을 편리하게 하겠다는 복안이다.



환승센터 구축 확대뿐 아니라 환승 서비스 제고 요구가 증가함에 따라 전국 주요 20개 고속·광역 철도역의 환승거리·시간을 30% 이상 단축시켜 환승 편의성을 높인다.



대광위는 2030년까지 전국에 65개 환승센터 및 복합환승센터(총사업비 22조 7533억원, 국비 1370억원)를 구축해 나갈 계획이라고 설명했다. 지방권은 부산·울산권 및 대구권 14곳, 대전권 10곳, 전주권 및 광주권 6곳 합쳐 총 30곳이 포함됐다. 이와 함께 미래형 환승센터(가칭 ‘AX 모빌리티 허브’) 실현을 위한 기술 개발을 지속하기로 했다.

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