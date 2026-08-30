신영수 CJ대한통운 대표 “퀀텀점프 해법은 글로벌에서 성장 해법 찾아야”

CJ대한통운이 27일 서울 종로구 본사에서 ‘2026 하반기 타운홀미팅’을 열고 상반기 경영 성과와 하반기 사업전략을 임직원과 공유했다고 30일 밝혔다.

신 대표는 이날 온·오프라인 형태로 진행된 타운홀 미팅에서 상반기 경영성과를 돌아보며 어려운 경영환경 속에서도 택배 물량과 풀필먼트 매출이 두 자릿수 성장하는 등 외형성장을 이어간 점을 성과로 꼽았다. 신 대표는 특히 운영 효율화를 추진해 생산성과 원가 경쟁력을 높였다고 했다.

중동 전쟁 등 대외 변수로 영업이익이 감소한 만큼 외형 성장을 수익성으로 연결하는 것은 과제로 제시했다. 신 대표는 “외형 확대를 넘어 성장의 질을 높여야 할 때”라며 “더 큰 성장을 위해서는 글로벌 시장에서의 성과 창출이 중요하다”고 강조했다.

국내에서는 차별화된 배송·풀필먼트·디지털 미들마일 경쟁력을 바탕으로 신규물량을 확대하는 동시에 운영효율화로 시장지위와 수익성을 한층 강화하고, 글로벌에서 사업영역과 고객 기반을 확대해야 한다는 설명이다.

이를 위해 CJ대한통운은 미국·인도 등 전략시장을 중심으로 네트워크와 고객 기반을 확대하고 전략적 투자를 이어갈 계획이다. 글로벌 포워딩(화물중개) 사업과 현지 계약물류(CL) 역량을 연계해 엔드 투 엔드(E2E·출발지부터 최종 목적지까지 전 과정을 하나로 연결해 관리) 경쟁력을 강화하는 한편 신규 글로벌 고객 확보에도 속도를 낼 방침이다. 아울러 성장성과 수익성 강화를 위해 사업 포트폴리오 재정비도 지속한다. CJ대한통운은 최근 베트남에서 비핵심 해운사업을 정리하고 계약물류에 집중하는 등 해외 사업 체질을 개선하는 중이다. 이를 통해 글로벌 사업의 외형과 수익성을 함께 끌어올려 회사의 다음 성장을 이끄는 핵심 축으로 육성한다는 목표다.

신 대표는 “퀀텀점프(비약적 도약)를 위해 더 큰 시장인 글로벌에서 새로운 성장의 해법을 찾아야 한다”며 “글로벌 사업의 성장 잠재력을 실질적 성과로 만들어내는 동시에 국내에서도 압도적인 경쟁력과 수익성을 확보해 CJ대한통운의 새 도약을 이끌어가자”고 당부했다.

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