각자 짊어진 삶의 비애… ‘움직임의 언어’로 풀어놓다

“인간, 사자, 독수리, 뿔닭, 뿔 없는 사슴, 거위, 거미, 물속에 사는 침묵의 물고기, 불가사리, 그리고 눈에 보이지 않던 생물들…. 모든 생물의 슬픈 순환을 마쳤다….”



뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’과 드라마 ‘슬기로운 의사생활’에 이어 영화 ‘왕과 사는 남자’로 천만 배우에 등극한 전미도. 31일 폐막하는 연극 ‘갈매기’에선 연극배우로서 진면목을 보여줬다. 특히 1막 극중극에서 커다란 보름달을 배경으로 두 손이 함께 말하는 독백은 오래도록 기억될 아름다운 장면이었다.

안톤 체호프 원작 연극 ‘갈매기’에서 전미도가 극중극 무대에 올라 독백 연기를 펼치고 있다. 예술을 믿어 의심치 않는 젊은 니나의 열정이 인상적인 장면이다. 극단 맨씨어터·NHN링크 제공

안톤 체호프의 ‘갈매기’는 유독 연극인이 사랑하는 작품이다. 1896년 상트페테르부르크 초연에서 참패했다가 2년 뒤 모스크바예술극장에서 되살아나 그 극장의 상징이 됐다. 지금도 세계 곳곳에서 끊임없이 무대에 오른다. 국내에서도 지난달 충북도립극단이 국립극단과 함께 명동예술극장에 올렸고, 이번 무대가 곧바로 뒤를 이었다.



왜일까. 무엇보다 연극에 대한 연극이기 때문이다. 배우와 작가, 재능의 등급, 인정받고 싶은 욕망과 그 좌절이 주된 소재다. 연극인에게 ‘갈매기’는 자기 직업 해부도인 셈이다. 열 명 남짓한 인물 가운데 단역이라 부를 만한 배역이 없다는 점도 배우에겐 매력적이다. 누구나 자신의 인생에서는 주인공인 것처럼 ‘갈매기’ 속 배우에게는 저마다 파고들어 갈 삶이 주어진다.



극단 맨씨어터와 NHN링크가 지난 9일부터 티켓링크 1975 씨어터에 올린 이번 ‘갈매기’의 가장 큰 성취 역시 주연 한 사람에게 기울지 않는 무대를 만들었다는 데 있다. 영지 관리인 샤므라예프의 아내와 딸인 뽈리나(황영희)와 마샤(이은)는 이루어질 수 없는 사랑을 체념하려 하지만 끝내 놓지 못한다. 창작욕과 인정욕 사이에서 몸부림치는 뜨레쁠레프(임철수), 무대 위의 영광이 영원하지 않음을 알기에 그것을 힘겹게 붙드는 여배우이자 어머니 아르까지나(양소민·우현주), 사법 관청에서 28년을 보내고 시골에 유폐된 삶을 탄식하는 소린(이대연), 재능과 명성을 가졌지만 쓰는 행위 자체에 갇혀 버린 작가 뜨리고린(이동하), 그리고 모두의 사정을 꿰뚫어 보면서도 한발 물러서 있는 의사 도른(박호산·이정열)까지 열두 명의 배우가 각자 짊어진 삶의 비애를 무대 위에 풀어놓으며 관객 공감을 얻었다.



특히 인상적인 점은 몸에서 먼저 드러난 배우들 연기였다. 첫 장면에서 마샤와 그를 짝사랑하는 시골 교사 메드베젠꼬(권겸민)는 마치 탱고를 추듯 일정한 거리를 유지하는 것으로 결코 다가설 수 없는 두 사람의 관계를 표현한다. 이처럼 작품 곳곳에 인물의 관계를 암시하는 의도된 움직임이 배치돼 있다. 김정 연출 특유의 섬세한 ‘움직임의 언어’가 발휘된 무대다.



전미도는 몇 차례 독백으로 니나의 변화를 선명하게 그린다. 첫 번째는 뜨레쁠레프가 만든 극중극이다. 보름달을 등지고 20만년 뒤 인간이 사라진 지구와 만물의 고독, 영원한 정신과 세계의 소멸을 이야기한다. 난해하고 몽환적인 상징극이지만 전미도의 손과 팔, 시선이 대사와 함께 움직이면서 예술을 믿어 의심치 않는 젊은 니나의 열정이 눈앞에 펼쳐진다. 장면이 아름다울수록 바로 그 공연의 실패가 뒤이어 닥쳐올 파국의 출발점이라는 사실도 선명해진다.



오랜 시간이 지난 뒤 니나는 다시 뜨레쁠레프 앞에 선다. 도시에서 배우가 됐지만 성공하지 못했고, 뜨리고린에게 버림받았으며, 아이까지 잃었다. 그럼에도 첫 극중극의 대사를 다시 읊는다. 그리고 말한다.



“나는 갈매기예요. 아니, 그게 아니야. 나는 배우예요.”



‘갈매기’가 연극인에게 특별한 작품인 이유를 가장 압축적으로 보여주는 순간이다. 배우를 꿈꾸던 소녀에게 예술은 한때 찬란한 미래였다. 모든 것을 잃은 뒤에는 달라진다. 더는 성공이나 명성을 뜻하지 않는다. 견디면서도 계속 무대에 서는 일 그 자체가 된다. 니나는 자신을 총에 맞아 죽은 갈매기에 빗대다가 스스로 그 비유를 거둔다. 자신을 비극의 희생자로 규정하는 대신 나는 배우라고 말한다. 실패하고 상처받아도 다시 무대에 서겠다는 선언이다.



‘만선’·‘삼매경’·‘반야 아재’·‘파묻힌 아이’ 등에서 인상적인 공간을 보여준 이태섭 무대디자이너는 자작나무 숲과 실제로 물이 차오르는 호수로 상징성 강한 무대를 만들었다. 특히 마지막 식사 장면이 인상적이다. 사람들이 식탁에 둘러앉아 아무렇지 않게 이야기를 이어가는 동안 무대에는 서서히 호숫물이 차오른다. 누군가의 삶은 이미 돌이킬 수 없는 곳으로 향하고 있지만 세상은 평온하기만 하다. 사랑도 예술도 삶도 좀처럼 원하는 곳에 도달하지 못한다. 그럼에도 사람들은 사랑하고 꿈꾸고 살아간다. 체호프의 작품이 130년 동안 배우와 관객을 붙잡고 있는 이유를 잘 보여준 ‘갈매기’였다.

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