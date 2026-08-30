피지오겔, ‘9월 올영픽’ 선정…DMT 페이셜 크림 기획세트 출시

LG생활건강은 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔(PHYSIOGEL)이 환절기를 맞아 대표 보습 제품을 담은 ‘DMT 페이셜 크림 대용량 기획세트’를 선보인다고 30일 밝혔다.

이번 기획세트는 ‘9월 올영픽(올리브영 Pick)’ 선정을 기념해 마련된 올리브영 단독 상품이다. 피지오겔의 대표 제품인 DMT 페이셜 크림 대용량(200㎖)을 비롯해 DMT 에센스 인 토너(50㎖), DMT 크림 마스크 1매 등 3종으로 구성됐다. 최대 47% 할인된 가격으로 판매한다. DMT 페이셜 크림은 피지오겔의 대표적인 보습 제품으로, 누적 판매량 1300만개를 돌파했다.

제품에는 피부 지질 유사 성분을 배합한 ‘바이오미믹 기술’을 적용했다. 피지오겔에 따르면 바이오미믹 기술을 적용하지 않은 제품과 비교했을 때 피부 장벽 손상 방지율이 21.5% 높게 나타났다. 성인뿐 아니라 영유아도 사용할 수 있도록 순하고 부드러운 사용감을 구현한 것도 특징이다.

제조 과정에는 특수 진공 믹서로 원료를 장시간 정밀하게 혼합하는 ‘마이크로 인퓨젼 공법’을 적용했다. 원료 입자를 미세하고 균일하게 만들어 제품의 사용감을 높이는 방식이다.

기획세트는 9월 30일까지 올리브영 온·오프라인 매장에서 판매한다. 피지오겔 관계자는 “단순히 좋은 성분을 나열하는 데 그치지 않고 피부가 어떻게 성분을 받아들이는지를 연구해 왔다”며 “이번 행사를 통해 피지오겔의 R&D 기술력이 적용된 보습 장벽 케어를 경험하길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지