김구 선생님, 보고 계신가요…광화문광장에 켜진 ‘나의 소원’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
“오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다.” 백범 김구 선생의 소원이 광화문광장 시민들 앞에서 빛으로 켜졌다.
국가보훈부와 광복회는 ‘김구 탄생 150주년 유네스코 기념해’를 맞아 26일부터 30일까지 닷새간 광화문광장 일대에서 국민 참여형 ‘김구 문화주간’을 열었다. 광장에는 미디어게이트·미디어월·미디어리버가 세워졌다. 김구 선생이 ‘나의 소원’에서 밝힌 평화의 염원을 오늘의 시민들이 남긴 소원과 잇는 전시다.
김구 선생의 탄생일인 29일에는 기념식과 K-팝 랜덤 플레이 댄스 등 ‘백범 문화의 밤’이 이어졌다. 행사 말미 ‘높은 문화의 힘’ 선포와 동시에 행사장의 전구 조명이 일제히 켜졌다. 무대에는 권오을 보훈부 장관과 이종찬 광복회장, 청년 문화예술인들이 함께 섰다.
행사 마지막 날인 30일에는 광복회 주관의 독립운동 노래 음악회 ‘다시 부르는 독립의 함성’이 무대를 잇는다.
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