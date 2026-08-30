롯데웰푸드, 롯데백화점 본점에 ‘K-스낵 하우스’ 팝업스토어 오픈

롯데웰푸드가 다음달 10일까지 서울시 중구 롯데백화점 본점 9층 키네틱 스테이지A에서 ‘K-스낵 하우스’ 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다.

롯데웰푸드는 글로벌 메가 브랜드로 도약 중인 빼빼로를 비롯해 대표 K-스낵의 매력을 알리고 색다른 브랜드 경험을 선사하기 위해 이번 팝업을 기획했다. 팝업스토어는 한국 전통의 미를 현대적으로 재해석한 공간으로 꾸며졌다. 일월오봉도와 기와지붕, 와당 무늬 등 한국적인 요소를 곳곳에 활용해 외국인 관광객들이 K-스낵과 함께 한국 고유의 분위기를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다. 전통적인 디자인 요소를 적용한 제품 패키지와 다양한 소품 눈길을 끈다.

이번 팝업스토어는 방문객의 동선과 취향을 고려해 ‘빼빼로존’과 ‘K-스낵존’ 두 가지 공간으로 구성됐다. 빼빼로존은 글로벌 앰배서더인 K팝 그룹 ‘스트레이 키즈(Stray Kids)’의 비주얼로 꾸며졌으며, 팬들과 방문객들이 자유롭게 추억을 남길 수 있는 포토존을 마련했다. K-스낵존에서는 빼빼로 외에도 해외 시장에서 인기를 끌고 있는 롯데웰푸드의 대표 과자 제품들을 한눈에 둘러보고 구매할 수 있다.

현장 방문객을 위한 참여형 프로모션도 풍성하게 준비했다. 팝업스토어 방문 인증샷을 해시태그와 함께 SNS에 업로드하면 선물을 증정하는 인증 이벤트와 구매 고객 대상 한정판 굿즈 증정 이벤트 등을 함께 진행한다.

롯데웰푸드 관계자는 “외국인 관광객의 방문이 많은 롯데백화점 본점에서 글로벌 소비자와 국내 팬들이 모두 즐길 수 있는 체험형 공간을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 다채로운 마케팅 활동을 통해 K-스낵의 매력과 브랜드 가치를 널리 알려 나갈 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지