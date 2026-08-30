신현송 “美 금리 올린다고 우리도 올려야 하는 것 아냐”

신현송 한국은행 총재는 최근 원화 가치가 대외 충격에 면역력을 갖춘 상태라고 평가했다. 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 물가 관리를 강조함에 따라 금리 인상 가능성이 커진 데 대해서는 “미국이 금리를 올린다고 해서 우리도 반드시 올려야 하는 것은 아니다”라고 밝혔다.

신현송 한국은행 총재. 한국은행 제공

신 총재는 지난 28일(현지시간) 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 경제정책 심포지엄(잭슨홀 회의)에 참석해 한국 특파원들을 만나 이같이 말했다. 신 총재는 최근 한은의 선제적 기준금리 인상을 언급하며 “환율도 어느 정도 잡고, 어떤 종류의 쇼크가 와도 상당히 잘 준비된 상황”이라고 평가했다. 그는 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스가 올랐음에도 최근 원·달러 환율이 하락한 것과 관련 “이제 원화는 어느 정도 면역력이 좀 생겼다고 본다”고 진단했다. 지난 28일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1372.5원(오후 3시30분 기준)에 주간거래를 마감했다. 이는 종가 기준으로 지난해 7월24일(1367.2원) 이후 13개월만에 가장 낮은 수준이다.

신 총재는 환율에 대해 “통화제도의 신뢰를 나타내는 하나의 상징이라고 보고, 중앙은행인 한은이 각별한 관심을 갖고 외환시장의 중심을 잡아주는 역할을 하려고 한다”고 말했다.

그는 한국이 매년 미국에 집행하기로 한 200억달러 규모의 투자가 환율에 부담이 되지 않겠느냐는 질문에 “충분히 감당할 수 있는 수준 안에서 합의한 것”이라며 “최대 연 200억달러 정도의 투자는 한국의 외환보유액(약 4270억달러)과 자산운용 수익으로 감당할 수 있다”고 설명했다. 그는 “양해각서(MOU)를 보면 미국에 매년 최대 200억달러를 투자하기로 했다”며 “최대 200억달러를 투자하겠지만, 우리 상황이 여의찮으면 그것보다 적게 하거나 안 할 수도 있다는 것”이라고 말했다.

이번 잭슨홀 회의에서는 워시 의장이 통화정책 판단 근거로 “기조적 물가상승률이 목표치를 향해 분명하고 충분한 속도로 움직이고 있다는 확신이 있어야만 한다”고 언급해 주목 받았다. 연준이 내달 기준금리를 인상하는 것 아니냐는 관측도 힘을 얻고 있다. 신 총재는 “워시 의장 연설문을 보면 아주 큰 그림을 그리며 그동안 시장에서 요구했던 요소들을 어느 정도 담았다”며 “이는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에 대한 상당한 시사”라고 분석했다.

연준의 통화정책 방향과 관련해서는 한국은행의 독자적인 정책 여지를 강조했다. 신 총재는 “미국이 금리를 올린다고 해서 우리도 반드시 올려야 하는 것은 아니다”라며 “물론 미국이 계속 금리를 올린다면 통화정책 수행 여건이 바뀌는 만큼 그때 다시 새로 판단해봐야겠지만, 기계적으로 금리차만 맞춰 따라가는 것은 아니다”라고 말했다.

도입 초기인 한국형 점도표(K-점도표)에 대해서는 “저는 그렇게 부정적이지 않다”며 “도입 1년 후 금통위원들과 함께 종합적으로 평가를 해볼 것”이라고 밝혔다.

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