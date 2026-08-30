부산 대형 송수관로 누수 긴급 보수… “가정 내 단수는 없어”

부산시가 대형 송수관로에서 발생한 누수를 정비하기 위해 긴급 보수공사에 들어간다. 공사 기간에도 가정 내 수돗물 공급은 중단되지 않을 전망이다.

부산시 상수도사업본부는 31일부터 다음달 16일까지 17일간 대형 송수관로 누수수리 공사를 시행한다고 30일 밝혔다.

부산시 상수도사업본부. 부산시 제공

본부는 낙동강 제외지에 설치된 송수관로에서 누수가 발생해 수도공급 체계 운영에 어려움이 있다고 판단하고 긴급 보수에 나서기로 했다. 이에 따라 31일부터 9월 3일까지 4일간 단계적으로 밸브를 조절한 뒤, 4일부터 8일간 본격적인 누수 보수공사를 진행한다. 이후 9월 16일쯤 급수계통을 원상 복구할 예정이다.

갑작스러운 밸브 조절로 관 내부 유속과 압력이 급격히 변할 경우 발생할 수 있는 적수(탁수) 등을 예방하기 위해 급수조절은 단계적으로 진행된다. 이번 공사 대상은 덕산정수장에서 생산한 생활용수를 시민들에게 공급하는 대형 송수관로다. 부산 전체 수돗물 공급량의 50% 이상을 담당하는 핵심 시설로, 부산 중·서·동·영도·사하·강서·사상구 전역과 부산진·동래·남·북·해운대·금정·연제·수영구 및 기장군 일부 지역 등에 수돗물을 공급한다.

현재 덕산정수장 계통 생활용수는 지름 2200㎜와 2400㎜ 등 2개 관로를 통해 공급되고 있다. 이번 공사는 이 가운데 1개 관로 일부 구간에서 진행되며, 공사 기간에는 나머지 지름 2400㎜ 관로 1개를 통해 생활용수를 통합 공급한다.

이로 인한 세대별 급수 중단은 없을 것으로 상수도본부는 예상하고 있다. 덕산정수장에서 생산하는 공업용수도 이번 급수조절 및 보수공사와 관계없이 정상적으로 공급된다. 다만 급수조절 과정에서 일시적인 급수불편이나 수돗물 관련 이상이 발생할 경우 부산시 상수도콜센터로 신고하면 된다.

김병기 시 상수도사업본부장은 “이번 누수수리 공사는 안전한 수돗물 공급을 위해 반드시 필요한 작업”이라며 “급수조절 과정에서 일시적인 불편이 발생할 경우 관할 지역사업소를 통해 신속한 현장출동 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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