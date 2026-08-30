‘괭수’ 기억나나요… 펭수·고양고양이 7년 만에 재회

EBS 인기 캐릭터 펭수와 고양시 대표 캐릭터 ‘고양고양이’가 7년 만에 다시 만나 댄스 챌린지를 선보인다.

30일 고양시에 따르면 펭수와 고양고양이가 함께 촬영한 댄스 챌린지 숏폼 영상이 31일 오후 2시 고양시와 펭수 공식 인스타그램을 통해 동시에 공개된다.

2019년 유튜브 채널 자이언트 펭TV ‘파자마 어워드’에서 고양고양이가 춤을 추고 있다. 유튜브 자이언트 펭TV

두 캐릭터의 인연은 2019년 12월로 거슬러 올라간다.

당시 고양고양이는 EBS 유튜브 채널 ‘자이언트 펭TV’의 ‘파자마 어워드’에 펭수를 패러디한 ‘괭수’로 깜짝 등장했다. 펭수와 함께 춤을 선보인 고양고양이는 펭수로부터 ‘껌딱지상’을 받았다. 해당 영상은 조회수 100만회를 넘기며 화제를 모았다.

7년 만의 재회에서는 두 캐릭터가 함께 춤을 추는 댄스 챌린지에 도전했다. 누구나 쉽게 따라 할 수 있도록 숏폼 형식으로 제작했다.

약 7년 만에 다시 만난 펭수와 고양특례시 대표 캐릭터 ‘고양고양이’가 댄스 챌린지를 촬영하고 있다.

민경선 고양시장은 “오랜 시간 사랑받아온 펭수와 고양고양이의 재회를 통해 시민들에게 색다른 즐거움을 전하게 돼 뜻깊다”며 “친근한 콘텐츠를 활용해 고양시의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.

한편 고양시는 최근 인공지능(AI)을 활용한 숏폼 콘텐츠를 제작하고 5인조 걸그룹 리센느(RESCENE)를 홍보대사로 위촉하는 등 캐릭터와 대중문화를 활용한 도시 홍보를 확대하고 있다.

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