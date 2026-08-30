프미나 박지원, 7년간 무수입…"엄마 용돈 받고 살았다"

그룹 프로미스나인 박지원이 힘들었던 과거를 떠올렸다.

29일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 방송인 지상렬, 마술사 이은결, 프로미스나인 박지원, 빌리 츠키가 게스트로 출연했다.

이날 박지원은 "사실 우리가 힘들게 지냈다. 7년 동안 수입이 없었다"고 말문을 열었다.

김신영이 "수입이 없으면 정산도 못 받았을 텐데"라고 묻자 박지원은 "그냥 정산없이 일했다. 엄마 용돈으로 겨우 생계를 유지했다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

이어 "내가 밥을 계산해야 될 때도 있지 않나. 잔액 부족이 뜰까 봐 노심초사하며 결제했다"고 털어놨다.

박지원은 "코로나19도 겹쳐서 활동을 많이 못했다"며 "그래도 멤버들이 열심히 하고 애착이 있다. 실패도 있었으니까. 지번 달 컴백도 했다"고 말했다.

이에 곽범은 "지금은 정산되고 있냐"며 조심스럽게 물었고, 박지원은 미소를 지으며 "지금은 좀 된다"고 답했다.

곽범은 "정산이 잘 될 수밖에 없다. 지금 지원이가 츠키에 이어서 '워크돌' 4대 MC다. 화제의 콘텐츠"라고 전했다.

한편 박지원은 JYP엔터테인먼트 연습생 출신으로, 걸그룹 트와이스가 탄생한 오디션 프로그램 '식스틴'에 출연했다. '식스틴' 탈락 후 엠넷 오디션 프로그램 '아이돌학교'에 도전해 프로미스나인으로 데뷔했다.

<뉴시스>

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