고양시, ‘베드타운 넘어 자족도시로’… 공업물량 확보·철도망 확충 요청

고양시가 정부에 창릉지구 공업물량 배정과 고양은평선 식사지구 연장 등 지역 현안에 대한 지원을 요청하고 나섰다.

30일 고양시에 따르면 민경선 시장은 지난 28일 김윤덕 국토교통부 장관과 면담하고 고양시 주요 현안을 담은 정책 건의서를 전달했다.

민경선 고양특례시장(왼쪽)과 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽).

주요 건의사항은 △고양시 공업물량 6만6000㎡ 창릉지구 내 배정 △수도권정비계획법 개정 △창릉지구 내 벌말마을 편입 △고양은평선 식사지구 연장 등이다.

고양시는 지난 30여년 동안 17개 국가 주도 공공주택사업을 통해 약 1343만평이 개발되는 등 대규모 주택 공급을 수용해 왔다. 현재 인구 107만명 가운데 70만명 이상이 국가 주택정책에 따른 개발지역에 유입된 것으로 시는 보고 있다.

반면 주택 공급에 비해 산업과 일자리 기반 확충은 상대적으로 더뎌 자족기능이 부족하다는 게 고양시의 판단이다.

고양시 전역은 수도권정비계획법상 과밀억제권역으로 지정돼 산업시설 확충과 기업 유치 등에 제약을 받고 있어서다. 이에 시는 배정 가능한 공업물량 6만6000㎡를 3기 신도시인 창릉지구에 우선 배정해 줄 것을 국토부에 요청했다.

시는 산업용지를 확보하면 한국항공대와 중부대, 동국대, 국립암센터 등 지역 내 산·학·연·의료 인프라와 연계해 항공우주·도심항공교통(UAM), 의료·바이오 등 미래산업을 육성한다는 구상이다.

수도권 규제로 자족기능 확충이 제한되고 있다는 판단에 따라 수도권정비계획법 개정도 건의했다.

교통 분야에서는 고양은평선을 기존 계획 종점인 고양시청에서 식사지구까지 연장하는 방안을 정부에 요청했다. 대규모 주거개발에도 상대적으로 철도 접근성이 떨어지는 식사·풍동지역의 대중교통 여건을 개선하겠다는 취지다.

민경선 고양특례시장(왼쪽)과 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽).

또 창릉지구 개발과 관련해서는 벌말마을을 사업구역에 편입해 줄 것도 건의했다.

국토부는 각 건의사항을 소관 부서별로 검토하고 고양시와 후속 협의를 이어갈 방침이다.

민 시장은 “고양시는 지난 30여년간 국가 주택정책을 적극 수용하며 107만 특례시로 성장했지만 도시 규모에 걸맞은 산업과 일자리 기반은 충분히 갖추지 못했다”며 “주택 공급을 넘어 고양시가 스스로 성장할 수 있는 자족기반을 갖추도록 국가 정책의 전환과 지원이 필요한 시점”이라고 말했다.

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