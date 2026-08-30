포항시, 유네스코 창의도시 네트워크 국내 추천도시 최종 선정

경북 포항시가 유네스코 창의도시 네트워크(UCCN) 미식 분야 국내 추천도시로 최종 선정, 글로벌 미식 창의도시를 향한 본격적인 도전에 나선다.

포항시는 지난 28일 유네스코한국위원회가 발표한 2027년도 유네스코 창의도시 네트워크 국내 추천도시 심사 결과, 미식 분야 국내 추천도시로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다. 이에 따라 시는 향후 유네스코 파리 본부에서 진행되는 국제심사에 대비해 가입 준비에 더욱 속도를 낼 계획이다.

포항시청 전경. 포항시 제공

시는 2024년 4월 미식 분야 국내 예비회원도시 승인 이후 관련 조례 제정과 창의도시 추진위원회 및 행정협의체 구성 등 제도적 기반을 마련했다. 아울러 시민과 전문가, 지역사회가 함께 참여하는 과정을 거쳐 미식 창의도시의 방향을 구체화해 왔다.

특히 포항이 추구하는 미식은 단순한 먹거리나 단발성 관광상품을 넘어, 바다와 어촌, 항구와 시장을 중심으로 이어져 온 생활문화이자 지역의 자연환경, 생산자의 경험과 시민의 일상에 오랜 시간 축적돼 형성된 도시의 중요한 문화자산이다. 시는 이러한 미식문화를 지역의 고유성과 창의성을 바탕으로 새롭게 재해석해 시민의 삶과 도시의 미래를 연결하는 새로운 도시가치로 발전시켜 나갈 구상이다.

이를 위해 미식문화의 가치를 산업과 관광, 도시공간 등 다양한 영역으로 확장하고, 기후위기와 수산자원 변화 등 해양도시들이 공통으로 직면한 과제에 대해서도 세계 창의도시들과 함께 해법을 모색하고 실천하는 ‘지속가능한 해양미식도시’로 성장해 나갈 계획이다. 또한 이미 가입된 다른 창의도시의 우수사례를 공유하며 실질적인 국제협력 네트워크도 강화한다.

박용선(사진) 시장은 “이번 국내 추천도시 선정은 포항이 세계와 연결되는 새로운 출발점”이라며 “포항의 고유한 미식문화를 세계와 나누고, 문화와 창의성을 통해 시민의 삶과 도시의 미래를 함께 만들어가는 지속가능한 미식도시로 성장해 나가겠다”고 말했다.

한편, 유네스코 창의도시 네트워크는 문화와 창의성을 도시의 지속가능한 발전을 위한 핵심 동력으로 활용하고, 도시 간 경험과 지식을 공유하기 위해 운영되는 국제협력 네트워크다.

유네스코는 공예·민속예술 등 8개 분야별 창의도시를 지정해 운영하고 있다.

포항시는 이번 국내 추천도시 선정을 발판으로 ‘바다와 시민의 일상에서 시작해 기후위기에 세계와 함께 행동하는 미식 창의도시 포항’​이라는 비전을 바탕으로, 2027년 10월쯤 발표되는 유네스코 파리 본부의 최종 가입을 목표로 총력을기울일 방침이다.

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