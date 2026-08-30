“검사 4%도 안 되는데”…CT, 의료방사선 피폭 67% 차지

지난해 우리 국민의 의료 방사선 검사 가운데 컴퓨터단층촬영(CT)이 전체 검사 건수의 3.8%에 불과하지만, 피폭선량은 67.1%를 차지했다는 집계가 나왔다. 게티이미지뱅크

지난해 우리 국민의 의료 방사선 검사 건수가 1인당 8.4건으로 집계됐다.

특히 컴퓨터단층촬영(CT)이 차지하는 비중은 3.8%에 불과하지만 전체 피폭선량의 67.1%를 차지하는 것으로 나타났다.

최근 질병관리청이 발간한 ‘2025년 국민 의료방사선 평가연보’에 따르면 지난해 의료방사선 검사 건수는 전년보다 4.6% 증가했다.

이는 5년 전인 2021년과 비교하면 29.6% 늘어난 수치다.

의료방사선 검사 증가에 따라 국민의 피폭선량도 증가했다. 전체 개인 피폭방사선량을 합산한 의료방사선 피폭선량은 2021년 13만6804.73 man·Sv(맨·시버트)에서 지난해 16만7659.18 man·Sv로 22.6% 증가했다.

국민 1인당 피폭선량도 같은 기간 2.64mSv(밀리시버트)에서 3.24mSv로 늘었다.

질병청은 의료기술 발전과 고령화, 건강검진 활성화 등에 따라 의료방사선 검사가 국민 의료에서 차지하는 활용도가 확대되고 있다고 설명했다.

검사 종류별로는 일반 X선 촬영이 전체 의료방사선 검사 건수의 76.4%로 가장 많았다. 하지만 전체 피폭선량에서 차지하는 비중은 27.4%였다.

반면 CT는 전체 검사 건수의 3.8%에 불과했지만 전체 피폭선량의 67.1%를 차지했다.

CT는 뇌·폐·복부 등의 질환을 정밀하게 진단하는 데 유용하지만 검사 한 건당 방사선량이 일반 X선 촬영보다 높은 특성이 있다.

질병청은 의료방사선 검사가 질병을 정확하게 진단하고 적절한 치료를 위해 필요한 만큼 방사선에 대한 막연한 불안으로 필요한 검사를 미뤄서는 안 된다고 강조했다.

질병청은 “의료진과 충분히 상담하고 적절한 검사를 받는 것이 중요하다”며 불필요한 검사와 과다 피폭을 줄이기 위해 의료인을 대상으로 ‘의료영상진단 정당성 지침’과 ‘진단참고수준’을 지속적으로 보급할 계획이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지