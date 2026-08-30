“20만원 쓰면 14만원 환급”…올가을 ‘반값 여행’ 9곳 어디?

여행지에서 20만원을 쓰면 절반인 10만원을 돌려받는 ‘반값 여행’ 지역이 올가을 9곳 늘어난다.

특히 19~34세 청년은 환급률이 70%로 올라가 같은 금액을 써도 최대 14만원까지 받을 수 있다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 올가을 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업 신규 참여 지역 9곳을 선정해 여행경비의 최대 50%, 청년은 최대 70%를 지역사랑상품권으로 환급한다. pexels

문화체육관광부는 최근 한국관광공사와 함께 추진하는 ‘지역사랑 휴가지원’ 사업의 하반기 신규 참여 지역 9곳을 선정했다.

새로 선정된 곳은 강원 화천군, 경남 고성군·산청군·함양군, 경북 안동시·영천시, 충남 서천군·태안군, 전남광주통합특별시 장흥군이다.

한국관광공사의 ‘대한민국 반값여행’ 페이지를 보면 신청은 고성이 8월 28일 가장 먼저 시작한다. 이어 산청·영천이 8월 31일, 화천이 9월 1일, 함양이 9월 3일, 서천·장흥이 9월 7일, 안동이 9월 14일, 태안이 9월 15일부터 신청을 받는다.

실제 여행 가능 기간은 지역마다 다르고 일정이 바뀔 수도 있다. 산청의 경우 8월 31일 오전 11시부터 신청 접수가 시작돼 9월 4일 오후 6시에 마감되며, 1차 여행 가능 기간은 9월 3일부터 11월 30일까지다. 접수는 차수별 선착순으로 진행되기 때문에 원하는 지역이 있다면 신청 시작 시각을 미리 챙겨두는 게 좋다.

‘반값 여행’은 농어촌 인구감소지역을 찾은 관광객이 현지에서 쓴 여행경비의 일부를 모바일 지역사랑상품권으로 돌려받는 사업이다.

일반 관광객은 인정 경비의 50%를 환급받는다. 1인당 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원까지다.

청년은 혜택이 더 크다.

청년기본법 기준 19~34세는 환급률이 20%포인트 오른 70%가 적용돼 1인 최대 14만원까지 받을 수 있다. 인정 경비가 20만원이라면 일반 관광객은 10만원, 청년은 14만원을 돌려받는 셈이다.

청년 연령을 판단하는 기준일은 지역마다 달라 지자체 공고를 확인해야 한다. 고성의 경우 청년 몫으로 580명분을 선착순으로 배정해두고 있어, 인원이 차면 청년 조건으로는 더 이상 신청할 수 없다.

가족 단위로 신청하면 최대 5명, 50만원까지 지원받을 수 있다. 다만 지원 한도와 세부 조건은 지자체마다 조금씩 달라, 신청 전 해당 지역 공고를 반드시 확인해야 한다고 관광공사는 안내한다.

환급금은 현금으로 입금되지 않는다. 여행한 지역의 모바일 지역화폐나 지역사랑상품권으로 지급되며, 해당 지역 가맹점이나 지역 쇼핑몰에서 쓸 수 있다.

가장 먼저 확인해야 할 것은 사전 신청이다.

반값 여행 대상 지역이라고 자동으로 여행비를 돌려받는 게 아니다. 여행을 떠나기 전에 해당 지역 신청 페이지에서 참가 신청부터 해야 한다. 한국관광공사도 “사전에 신청하지 않을 경우 지원이 불가능하다”고 못 박고 있다.

승인을 받은 뒤에는 정해진 기간에 여행하면서 지자체가 인정하는 결제수단으로 숙박·식사·체험 등에 돈을 써야 한다. 여행이 끝나면 정해진 기간 안에 영수증과 방문 인증자료 등 지자체가 요구하는 증빙을 제출해 정산을 신청하는 방식이다.

지역별 조건은 생각보다 까다로운 편이라 미리 살펴봐야 한다.

산청은 지정 관광지 2곳 이상 방문을 인증하고 제로페이 가맹점 2곳 이상에서 소비해야 하며, 여행경비도 최소 10만원 이상 결제해야 한다.

영천 역시 관광지 2곳 이상 방문 인증이 필요하다. 서천은 유료·무료 관광지를 각각 1곳 이상 찾아야 하고, 장흥은 관광지 방문과 디지털관광주민증 가맹점 소비 조건이 함께 붙는다. 고성은 지정 관광지 2곳 이상 방문에 인증사진 2매 이상 제출까지 요구한다.

결제 방식도 지역마다 다르다.

산청은 제로페이 앱(비플페이)을 기본 결제수단으로 쓰되 숙박비에 한해 신용카드·현금영수증을 예외로 인정한다. 화천처럼 대표자 명의 신용·체크카드를 기본 결제수단으로 삼는 지역도 있다.

거주지 제한도 있다. 본인 주민등록상 거주지역과 인접한 반값 여행지는 신청이 제한된다. 관광공사 홈페이지에서 주소지를 입력하면 신청 가능한 지역을 따로 확인할 수 있다.

모집은 차수별 선착순으로 진행되는 곳이 많아, 예산이나 모집 인원이 소진되면 예정보다 일찍 끝날 수 있다.

반값 여행은 올해 4월 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등 16개 지역에서 먼저 시작됐다.

문체부와 관광공사가 상반기 이용 내역과 설문을 분석한 결과, 6월까지 환급 예산 52억원이 투입됐고 사업 참여자들의 지역 내 소비액은 최소 162억원으로 집계됐다. 환급 예산의 3.1배에 이르는 규모다.

여행객을 새로 끌어들이는 효과도 있었다.

이용자 조사에서는 절반 이상인 56.3%가 반값 여행을 계기로 해당 지역을 처음 방문했다고 답했다.

해남은 4월 첫 신청을 받은 지 이틀 만에 2200팀 모집이 마감됐고, 완도는 6월 말 기준 신청자가 1만6257명에 이르렀으며 이들의 지역 내 소비액만 15억900만원으로 집계됐다. 상반기 사업 지역 중 밀양·거창·완도·영광 등은 추가 예산을 확보해 가을에도 사업을 이어간다.

지역별 모집 일정과 여행 가능 기간, 인정 지출 항목, 결제수단은 한국관광공사의 ‘대한민국 구석구석’ 반값 여행 페이지에서 확인할 수 있다. 숙소나 교통편부터 예약하기보다는 신청 가능 여부와 사전 승인 조건부터 확인하는 게 안전하다.

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