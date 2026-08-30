北, 군부 인사조치…박정천은 최일선 복귀하고 국방상은 교체

북한이 핵심 군부 인사들에 대한 인사조치를 단행했다.

조선중앙통신은 30일 김정은 국무위원장의 지도 하에 전날 진행된 노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차 회의에서 '조직문제를 토의'하고 '주요 직제 군 지휘관의 직무변동 문제'를 심의했다고 보도했다.

북한 조선중앙통신은 노동당 중앙군사위원회 제9기 제2차회의가 29일에 진행되었다고 30일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장이 회의를 지도했다고 통신은 전했다. 조선중앙통신=연합뉴스

회의 결과에 따라 박정천이 북한 군사정책을 사실상 총괄하는 당 중앙군사위원회 부위원장으로 복귀했다. 당중앙군사위원회 위원장은 김정은이다.

박정천은 당 중앙위원, 정치국 위원 명단에도 재진입했다.

박정천은 지난 2월 제9차 당대회 결과에 따라 중앙위 정치국 위원, 당 비서직을 내려놓고 중앙군사위원회 부위원장에서도 탈락했었다.

당시에는 고령에 따라 일선에서 물러나는 것 아니냐는 관측을 낳았으나 이날 다시 북한 군부의 실세로 전면에 재등장했다.

박정천의 재기용은 포·미사일 분야의 전문성과 경험을 인정받은 결과라는 분석이 일각에서 나온다.

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 "경험이 풍부한 원로를 재기용함으로써 군 지휘부의 안정성을 꾀한 것"이라고 설명했다.

이날 회의 결과에 따라 노광철 국방상은 원래 자리에서 해임되고, 당 중앙위원회 군수공업부 제1부부장으로 임명됐다.

노광철이 당중앙지도기관에서도 소환(해임)됐다는 점에서 이번 인사 조치에 일부 문책 성격이 담겼다는 해석도 제기된다.

그는 다만 북한의 군수공업 전반을 총괄하는 핵심 부서인 군수공업부의 제1부부장을 맡아 핵심 실무진으로서의 역할을 유지했다.

새 국방상으로는 최근 대장으로 진급한 김성기 조선인민군 총정치국장이 임명됐다.

이날 회의 결과에 따라 인민군 보위국장이던 유광우가 인민군 총정치국 제1부국장으로, 인민군 공군 정치위원 엄주호가 인민군 보위국장으로 임명됐다. 또한 유광우는 당 정치국 위원에, 엄주호는 당 중앙위원에 각각 보선됐다.

임을출 경남대 극동문제 연구소 교수는 "군 내부 감찰·방첩을 담당하는 보위국장(유광우)을 사상 지도 기구인 총정치국의 핵심(제1부국장)으로 전진 배치하고, 공군 사상 일꾼 출신(엄주호)을 보위국장에 앉혀 군 내부 조직 통제와 검찰·감찰 기능을 재정비했다"고 평가했다.

이날 인사조치는 북한이 추진 중인 국방 현대화 작업에 따라 실무·기술 중심으로 군 수뇌부 재편을 시도한 것이라는 분석이 제기된다.

최근 북한이 진행 중인 군 기강 확립 작업과도 맞닿아 있다는 해석도 있다. 북한은 최근 군부 내 부정부패 발생 사실을 대대적으로 공개하고 강력한 사정을 예고한 바 있다.

한편 김 위원장은 이날 새로운 무기전투체계를 개발하고 성능을 높이는 데 기여한 주요 국방연구기관 과학자, 연구사, 일군(간부)들을 만나 영웅 칭호와 메달, 훈장을 수여하며 격려했다고 중앙통신은 전했다.

통신은 "국방과학연구부문에서는 최근 전쟁수행과 억제력강화에서 하나의 사변으로 되는 괄목할 특허기술들을 개발창조함으로써 우리 군사기술력의 독보적인 발전상을 또다시 힘있게 과시"했다고 밝혔다. 구체적인 특허의 내용은 공개하지 않았다.

김 위원장은 최근 도입됐다는 '특허군사과학기술성과'에 대해 "군대 무기전투체계들의 현대성을 획기적으로 제고할수 있는 확고한 전망을 열어놓은 일대 혁명"이라고 평가하며 "국방과학전사들이야말로 애국자중의 애국자,영웅중의 영웅"이라며 관계자들을 치하했다.

<연합>

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