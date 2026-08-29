횡성군, 9월부터 한 달간 횡성사랑상품권 20% 특별할인

횡성군이 횡성사랑상품권 특별 할인 이벤트를 연다.

횡성사랑상품권 할인 이벤트 포스터. 횡성군 제공

횡성군은 다가오는 추석 명절을 맞아 고물가로 인한 군민 장바구니 부담을 덜고 골목상권 활성화를 도모하기 위해 ‘카드형 횡성사랑상품권 20% 특별할인 이벤트’를 추진한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 오는 9월 1일부터 한 달간 진행된다. 지역 내 소비 진작을 유도해 경기 침체로 어려움을 겪는 관내 소상공인과 전통시장의 매출 증대를 돕고자 마련됐다.

행사 기간 카드형 횡성사랑상품권의 개인별 인센티브 지급 한도는 50만원이다. 이용자가 50만원을 결제할 경우 결제액의 20%에 해당하는 최대 10만원을 캐시백 형태로 즉시 돌려받아 사용할 수 있다.

단 월별 배정된 할인 지원 예산이 소진될 경우 인센티브 지급이 조기에 마감될 수 있다.

장신상 횡성군수는 “추석맞이 특별 할인 혜택이 물가 상승으로 어려움을 겪는 군민들의 가계 부담을 덜고 지역 소상공인들의 실질적인 매출 증대로 이어지는 소비 선순환의 마중물이 되길 바란다”며 “앞으로도 서민 경제 안정과 활력 넘치는 지역 상권을 만들기 위한 다양한 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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