“비가 쏟아져도 바다부터”…세계드론낚시대회, 사계해변서 ‘특별한 첫걸음’ [세계드론낚시대회 in 제주]

29일 제주 서귀포시 안덕면 사계 해변에서 열린 '2025 전국드론낚시대회 in 제주'에 앞서 대회 관계자들이 해변 환경 정화에 나서고 있다. /2026.08.29 서귀포=최상수 기자

29일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 열린 ‘2026 세계드론낚시대회 in 제주(Jeju)’에 앞서 행사 관계자들이 해변 환경정화 활동을 하고 있다. 서귀포=최상수 기자

29일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 열린 ‘2026 세계드론낚시대회 in 제주(Jeju)’에 앞서 행사 관계자들이 해변 환경정화 활동을 하고 있다. 서귀포=최상수 기자

[서귀포=권준영·반진욱 기자] 비가 쏟아지는 궂은 날씨에도 바다를 찾은 사람들이 낚싯대를 들기 전 해변부터 살폈다. 대회를 즐길 공간을 직접 깨끗하게 정돈하며 자연의 소중함을 되새기는 시간이었다.

‘제9회 세계드론낚시대회 in Jeju’에 앞서 29일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변 일대에서 플로깅 활동이 진행됐다. 세계일보와 제주특별자치도가 공동 주최한 이번 대회에는 전국 각지에서 모인 100여개 팀이 참가해 실력을 겨뤘다.

행사 관계자들은 사계항 주변을 돌며 해변 곳곳에 버려진 쓰레기를 수거했다. 비가 내리는 궂은 날씨에도 우비 등을 갖춰 입고 예정대로 플로깅을 진행하며, 곧이어 대회가 열릴 바다를 직접 정리했다. ‘즐기는 바다’에 앞서 ‘지켜야 할 바다’를 돌아보는 시간이었다.

29일 제주 서귀포시 안덕면 사계해변에서 열린 ‘2026 세계드론낚시대회 in 제주(Jeju)’에 앞서 행사 관계자들이 해변 환경정화 활동을 하고 있다. 서귀포=최상수 기자

김기범 에방시엘 대표는 “대회 준비에 앞서 시민들이 함께 즐길 수 있는 깨끗한 바다를 만들기 위해 플로깅을 진행했다”며 “이번 활동이 단순한 환경정화에 그치지 않고, 바다와 자연의 소중함을 함께 생각하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다. 이어 “시민들에게 즐거운 경험을 선사하는 좋은 대회를 만드는 동시에, 우리가 함께 누리는 자연도 지켜야 한다고 생각한다”고 강조했다.

김 대표는 앞으로의 방향에 대해서도 “세계드론낚시대회가 지역사회와 자연이 함께하는 의미 있는 행사로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지