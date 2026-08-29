韓총리 "탄소중립, 선택 아닌 반드시 가야 할 길 "

(서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 한성숙 국무총리가 29일 서울 강남구 한국섬유산업연합회에서 열린 기후시민회의 토론회에서 발언하고 있다. 2026.8.29 jeong@yna.co.kr

한성숙 국무총리는 29일 한국형 기후 공론장인 기후시민회의 토론회에 참석해 시민들을 격려했다.



한 총리는 이날 오후 서울 강남구 한국섬유산업연합회에서 열린 토론회에서 "탄소중립은 선택이 아닌 반드시 가야 할 길"이라며 "'무엇을 바꿀 것인가' 못지않게 '어떻게 함께 결정할 것인지'가 중요한 만큼 기후 위기 대응의 핵심은 시민참여"라고 말했다.



이어 "서로 다른 경험과 생각을 자유롭게 나누고 충분히 경청해서 대한민국 기후정책의 새로운 이정표가 될 수 있는 정책권고안을 만들어 달라"며 "정부도 실질적인 정책 반영을 위해 적극적으로 돕겠다"고 약속했다.



기후시민회의는 탄소중립기본법에 따라 설치된 기구로 200명 규모 시민이 참여해 정책을 제안하고 토론한다.



이날 참석한 시민들은 분과별로 나뉘어 '기업의 온실가스 감축 촉진 방안', '일회용품 줄이기 등 자원순환 강화 방안', '기후시민 교육·참여 활성화 방안'에 관해 논의했다.

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