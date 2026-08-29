“제주서 근무 아들(20대)과 연락 안돼” 실종 신고…낚시도구 챙겨 나가

제주에서 근무하는 20대 남성과 연락이 되지 않는다는 가족 신고가 접수돼 유관기관이 이틀째 수색을 벌이고 있다.

실종자 수색하는 소방대원들. 제주도 소방안전본부 제공

29일 서귀포경찰서와 제주도 소방안전본부 등에 따르면 전날 오후 2시 10분쯤 ‘제주에서 근무하는 아들이 연락을 받지 않는다. 낚시를 하러 간 것 같은데 걱정된다’는 내용의 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰 조사 결과 실종된 20대 A씨는 지난 27일 오전 낚시도구를 챙겨 차를 타고 주거지를 나서는 것이 폐쇄회로(CC)TV를 통해 확인됐다.

A씨 휴대전화 신호는 27일 오후 3시 30분쯤 끊겼다. 위칫값은 서귀포 하예포구 부근으로 확인됐다.

실종자 수색하는 소방대원들. 제주도 소방안전본부 제공

A씨의 차량도 하예포구 인근에서 발견됐다. 차에서 낚싯대는 발견되지 않았다고 경찰은 전했다.

A씨는 군 초급 간부로 알려졌다.

경찰, 소방, 군 등 유관기관은 합동으로 전날 차량 발견 위치 일대에 대해 수색을 진행했으나 A씨를 찾지 못했다. 이날도 헬기, 드론, 선박, 구조견 등을 투입해 해안가를 중심으로 수색을 이어가고 있다.

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