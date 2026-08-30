‘백가지 맛에 수제맥주까지’…강북구, 가을밤 미식축제 연다

2025 강북 백맥축제 모습. 서울 강북구

가을밤 전통시장과 하천변을 무대로 다양한 먹거리와 수제맥주를 즐기는 미식축제가 서울 강북구에서 열린다.

전통시장과 골목상권의 먹거리에 수제맥주를 더하고 라이브 쿠킹 대결과 공연까지 마련해 우이천 일대에서 가을밤 축제를 즐길 수 있도록 꾸몄다.

서울 강북구는 다음 달 4~5일 오후 4시부터 9시까지 백년시장과 우이천 일대에서 ‘2026 강북 백맥축제’를 개최한다고 27일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 ‘평범한 일상을 지나, 백가지 맛의 원더랜드로’를 주제로 열린다. 전통시장과 골목상권의 다양한 먹거리와 수제맥주를 한자리에서 맛보며 우이천 수변 공간까지 함께 즐길 수 있도록 구성했다.

축제장에는 강북구 전통시장과 골목상권 등 90여개 점포가 참여해 190종 이상의 먹거리를 선보인다. 15곳이 넘는 브루어리도 참여해 다양한 수제맥주를 맛볼 수 있다.

행사장은 ‘원더 게이트’, ‘맛의 미로’, ‘뒤집힌 정원’, ‘요상한 골목’, ‘뒤죽박죽 광장’, ‘원더 마루’ 등 6개 테마공간으로 꾸며진다.

대표 프로그램은 ‘뒤죽박죽 광장’에서 열리는 라이브 쿠킹 미식 대결 ‘백맥 셰프스’다. 강북구 전통시장을 대표하는 상인들이 직접 요리하며 자신만의 조리법과 음식 솜씨를 선보인다.

먹거리뿐 아니라 공연도 마련된다. 4일 오후 8시에는 전태익, 5일 오후 8시에는 박혜경의 공연이 각각 진행된다.

외국인 관광객을 위한 프로그램도 운영한다. 강북구는 민간 관광업체와 협력해 북한산 둘레길을 걷고 백맥축제까지 함께 즐길 수 있는 관광상품을 선보일 예정이다.

축제는 오후 4시부터 9시까지 운영되며, 세부 프로그램과 행사장 배치도 등은 ‘2026 강북 백맥축제’ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정창수 강북구청장은 “백맥축제는 전통시장 상인들이 정성껏 준비한 먹거리와 다채로운 수제맥주, 우이천 가을밤의 낭만을 한자리에서 만나는 강북구 대표 축제”라며 “많은 분이 찾아 축제를 즐기길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지