“살아 있는데 죽은 사람으로”…MLB 유망주 신분 위조에 가짜 묘까지

공인구에 박힌 MLB 로고. 게티이미지/AFP=연합뉴스

미국프로야구 메이저리그(MLB) 유망주가 가짜 이름과 나이로 신분을 위조해 구단과 계약한 것으로 드러났다.

실제 이름과 나이를 숨기기 위해 출생신고서와 사망신고서, 의료·학교 기록을 조작하는 데 그치지 않고 가짜 묘까지 만든 것으로 전해졌다.

미국 스포츠전문 채널 ESPN은 29일(한국시간) 온라인판에서 MLB 사무국이 클리블랜드 가디언스 산하 유망주였던 도미니카공화국 출신 선수의 나이와 신분이 위조된 증거를 확보해 자격 정지 처분을 내렸다고 보도했다.

앞서 클리블랜드는 지난해 12월 ‘디비드 세베리노’라는 이름의 도미니카공화국 출신 유망주와 계약했다. 구단은 당시 세베리노의 나이를 13~14세 정도로 파악했던 것으로 알려졌다.

하지만 이후 실제 나이가 이보다 두 살 많다는 사실이 확인되면서 클리블랜드는 올해 5월 계약을 파기했다.

문제는 나이뿐만이 아니었다. ‘디비드 세베리노’라는 이름 자체가 가짜였으며, 실제 이름은 ‘다우리 세베리노 다마소’였던 것으로 드러났다.

ESPN에 따르면 신분을 바꾸는 과정은 상당히 치밀했다.

다우리가 태어난 지 2년 만인 2012년 5월 호흡기 질환으로 사망한 것처럼 허위 사망신고서를 작성하고, 수도 산토도밍고 외곽의 묘지에는 실제로 존재하지 않는 가짜 묘비까지 세운 것으로 전해졌다.

즉 살아 있는 선수를 서류상으로는 사망한 사람으로 만든 뒤 ‘다비드’라는 새로운 신분을 만들어낸 셈이다.

이 과정에서 출생신고서와 의료 기록, 학교 재학 기록 등도 조작된 것으로 알려졌다.

ESPN은 선수 부모의 승낙 아래 다우리의 전 트레이너 프란시스코 니에베스가 이 신분 위조를 주도했을 가능성이 있다고 보도했다. 다만 구체적인 역할과 범행 경위 등은 추가 확인이 필요한 상황이다.

MLB에서는 과거에도 유망주나 선수들이 실제 나이 또는 이름을 속인 사례가 있었지만, 사망신고서와 묘지까지 동원해 신분 자체를 바꾼 사례는 이례적이라는 평가가 나온다.

클리블랜드가 선수의 신분 위조 문제로 곤욕을 치른 것도 이번이 처음은 아니다.

2012년 당시 클리블랜드 투수였던 파우스토 카르모나는 도미니카공화국에서 비자를 갱신하는 과정에서 이름과 나이가 실제와 다르다는 사실이 드러나 경찰에 체포됐다.

카르모나의 실제 이름은 로베르토 에르난데스였으며, 실제 나이도 구단에 알려진 것보다 세 살 많았다.

이번 사건은 단순한 나이 조작을 넘어 출생과 사망 기록, 학교와 의료 기록까지 조작해 새로운 신분을 만들어냈다는 점에서 이례적인 사례로 평가된다.

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