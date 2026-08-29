“쌀 포대에도 ‘다케시마’”…日 시마네현, 이번엔 ‘독도 쌀’ 논란

일본 시마네현에서 출시한 '다케시마 쌀'. 서경덕 성신여대 교수 인스타그램 캡처

일본 시마네현이 독도의 영유권을 주장하는 각종 상품을 내놓는 가운데 이번에는 ‘다케시마’(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)와 명칭과 영유권 주장이 적힌 쌀 포대까지 등장했다.

독도 관련 홍보를 기념품과 식품 등 일상적인 상품으로 확대하는 일본 측 움직임에 대해 비판과 함께 역사 왜곡을 멈추라고 촉구하는 목소리가 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 29일 사회관계망서비스(SNS)에 한 누리꾼으로부터 제보받은 사진을 공개하며 “‘다케시마 쌀’까지 등장했다”고 밝혔다.

사진에는 2㎏짜리 쌀 포대가 담겨 있으며, 포장지에는 ‘일본국 다케시마’(日本國竹島)와 ‘시마네현산 쌀’이라는 문구가 크게 적혀 있다.

‘특별 재배미’라는 표시와 함께 ‘시마네현 오키군 다케시마는 우리나라(일본) 고유의 영토’라는 취지의 문구도 새겨져 있다.

해당 쌀은 시마네현이 과거 관련 행사 등을 통해 판매해 온 상품으로 보인다. 다만 현재 일본 내 일반 슈퍼마켓에서 상시 판매되고 있는지는 확인되지 않았다.

서 교수는 “그야말로 어리석은 짓”이라며 “다양한 굿즈를 만든다고 독도가 일본 땅이 되느냐”고 비판했다.

이어 “시마네현은 역사를 직시하고 더 이상 독도에 관한 억지 주장을 멈춰야 한다”고 주장했다.

시마네현이 독도 영유권 주장을 담은 상품을 선보인 것은 이번이 처음은 아니다.

앞서 지난 2월에는 ‘다케시마의 날’(2월 22일)을 앞두고 시마네현청 구내식당에서 독도의 동도와 서도를 본뜬 밥에 카레를 곁들인 ‘다케시마 카레’가 판매된 사실이 알려졌다.

지난 4월에는 시마네현의 관문인 요나고 공항에서 ‘다케시마’로 표기된 소금이 판매되고 있다는 사실이 알려지기도 했다.

이번에는 쌀 포대에까지 독도 영유권 주장을 담으면서 관련 상품을 통한 홍보가 이어지는 모습이다.

한편 일본 시마네현은 2005년 ‘다케시마의 날’ 조례를 제정했으며, 매년 2월 22일 관련 행사를 열고 독도가 일본 영토라는 주장을 되풀이하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지