휘발유 1861원·경유 1845원…국내 기름값 15주째 하락

서울 시내 주유소 모습. 연합뉴스

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 14주 연속 하락했다.

전국 주유소 기름값이 15주 연속 하락세를 보였다. 휘발유·경유 평균 판매가격은 1800원대를 유지했다.

국제유가도 하락세를 보인 가운데 정부는 국내 석유제품 가격 안정을 위해 최고가격을 유지하고 있다.

29일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 넷째 주(23~27일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 L당 1861.3원으로 전주보다 1.2원 내렸다.

지역별로는 서울의 평균 판매가격이 1907.8원으로 전국에서 가장 높았으며, 전주보다 1.1원 내렸다. 가격이 가장 낮은 대구는 1834.2원으로 전주 대비 1.4원 하락했다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소의 휘발유 가격이 L당 1864.7원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1852.5원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매가격도 전주보다 L당 0.5원 내린 1천845.2원을 기록했다.

국제유가 역시 하락했다. 이번 주 국제유가는 호르무즈 해협 재개방에 대한 기대가 주중 하락 요인으로 작용했으나, 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠지면서 주 후반에는 하락 폭이 제한됐다.

수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 전주보다 배럴당 0.9달러 내린 92.1달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 2.4달러 하락한 111.5달러, 국제 자동차용 경유는 9.2달러 내린 154.5달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2~3주가량의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다.

정부는 국제유가 변동에 따른 국내 석유제품 가격 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

지난 21일 지정된 9차 석유 최고가격은 8차와 같은 수준으로, 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다.

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