“피땀 흘려 금메달 땄는데 고작 120만원?”…아시안게임 ‘메달값’의 비밀 [권준영의 머니볼]

[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

9월19일 막을 올리는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 국가대표 선수들의 막바지 담금질이 이어지고 있다. 4년을 기다린 선수들에게 아시안게임은 국제무대에서 기량을 증명할 기회이자 선수 경력의 중요한 분기점이다. 특히 금메달은 오랜 훈련의 결과를 가장 선명하게 보여주는 상징이다.

그런데 금메달에 붙는 국가 차원의 현금 보상만 놓고 보면 의외의 숫자가 나온다. 3년 전 열린 항저우 아시안게임 당시 정부 포상금은 금메달 120만원, 은메달 70만원, 동메달 40만원이었다. 아시아 정상에 오른 선수에게 지급되는 국가 포상금이라고 하기에는 선뜻 납득하기 어려운 액수다.

실제 선수들이 손에 쥔 포상금은 이보다 훨씬 컸다. 정부 포상금과 별개로 종목단체가 자체적으로 마련한 포상금과 기록 보너스 등이 더해졌기 때문이다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

항저우 대회에서 대한수영연맹으로부터 가장 많은 포상금을 받은 선수는 김우민이었다. 김우민은 총 2883만3400원을 수령했다. 황선우는 2080만9800원, 지유찬은 1307만1500원, 백인철은 1200만원, 이호준은 847만6400원을 각각 받았다.

이처럼 수영연맹의 포상금은 메달 색깔뿐 아니라 개인·단체 종목과 기록 달성 여부에 따라 달라졌다. 항저우 대회를 앞두고 금메달 포상금은 개인전 1000만원, 단체전 2000만원으로 정했다. 은메달은 개인전 200만원·단체전 400만원, 동메달은 개인전 100만원·단체전 200만원이었다.

기록을 새로 쓰면 별도의 보너스도 붙었다. 아시아신기록은 개인과 단체 모두 1000만원, 한국신기록은 개인 100만원·단체 200만원이었다. 단체전 포상금은 출전 선수들에게 나눠 지급됐다.

김우민은 남자 자유형 400ｍ와 800ｍ, 계영 800ｍ에서 금메달을 따냈고 자유형 800ｍ 한국신기록과 계영 800ｍ 아시아신기록까지 작성했다. 메달과 기록에 따른 포상금이 더해지면서 수령액이 2883만원까지 올라간 것이다.

황선우 역시 자유형 200ｍ와 계영 800ｍ에서 금메달을 따냈고 은메달과 동메달을 각각 2개씩 추가했다. 자유형 200ｍ 한국신기록과 계영 800ｍ 아시아신기록도 세웠다. 지유찬은 자유형 50ｍ에서 금메달을 따냈고, 백인철은 접영 50ｍ에서 금메달을 차지했다. 이호준은 자유형 200ｍ 동메달과 계영 800ｍ 금메달 등을 획득했다.

대한수영연맹이 항저우 대회 이후 선수단에 지급한 전체 포상금은 1억6700만원이었다. 지도자들에게는 별도의 특별 격려금 2700만원이 지급됐다.

종목단체별 포상금 격차는 이번 나고야 대회를 앞두고 더욱 선명하게 드러난다. 대한골프협회는 이번 나고야 대회 금메달 포상금을 2000만원, 은메달 1000만원, 동메달 500만원으로 정했다. 골프는 여러 세부종목에서 메달을 다투는 만큼 한국이 복수의 금메달을 따낼 경우 선수들에게 돌아가는 협회 포상금도 그만큼 늘어날 수 있다.

종합격투기(MMA)는 아예 금액의 자릿수부터 다르다. 대한MMA총협회는 나고야 대회 금메달리스트에게 1인당 3억원을 지급하기로 했다. 6체급에서 모두 금메달을 획득할 경우 금메달 포상금만 18억원에 이른다. 골프 금메달 포상금 2000만원과 비교하면 15배다.

종목단체 포상금에 이어 국가 차원의 경기력 성과보상 제도도 있다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 국제대회 성적을 평가점수로 환산해 월정금 등을 지급한다. 아시안게임 금메달은 10점, 은메달은 2점, 동메달은 1점이다.

다만 아시안게임 금메달 하나만으로 곧바로 월정금 대상이 되는 것은 아니다. 누적 평가점수가 20점 이상이어야 월정금 지급 대상이 되기 때문이다. 평가점수에 따라 월정금도 단계적으로 늘어나며, 110점 이상이면 월 100만원을 받는다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

아시안게임 금메달에 따른 성과보상도 선수마다 달라진다. 이미 다른 국제대회에서 평가점수를 쌓아둔 선수라면 이번 금메달로 10점을 추가해 월정금 지급 기준인 20점을 넘길 수 있다. 반면 이번 대회에서 처음 국제대회 성과를 거둔 선수라면 금메달로 얻는 10점만으로는 월정금 지급 기준에 미치지 못한다.

이 경우에도 보상이 아예 없는 것은 아니다. 월정금 지급 기준에 미치지 못하는 선수 가운데 아시안게임 금메달 등 일정 성적을 거둔 경우에는 특별 장려금 450만원을 지급하는 별도 규정이 있다.

다만 올림픽과 비교하면 평가 기준의 차이는 더욱 뚜렷하다. 현재 성과포상금 평가점수에서 올림픽 금메달은 90점, 아시안게임 금메달은 10점이다. 같은 ‘금메달’이라도 국가 차원의 성과보상 체계에서는 평가점수에 큰 차이가 있는 셈이다.

현금으로 바로 계산하기 어려운 보상도 있다. 남자 선수에게는 아시안게임 금메달이 예술·체육요원 편입 대상이 될 수 있다는 점도 중요한 변수다. 현금 포상금과는 성격이 다르지만 선수 경력을 이어가며 전성기에 발생할 수 있는 경기 공백을 줄일 수 있다는 점에서 경제적 의미가 있다. 특히 선수 생활 자체가 주요 소득원인 종목에서는 활동 기간을 유지하는 것이 향후 수입과 연결될 수 있다. 다만 선수별 연령과 종목, 소득 수준, 향후 활동 기간이 달라 이를 일률적인 금액으로 환산하기는 어렵다.

금메달의 경제적 효과가 대회장에서 끝나는 것도 아니다. 국제종합대회에서의 성적을 계기로 광고, 방송 출연, 기업 행사, 스포츠 브랜드 협업, 후원 계약 등 새로운 기회가 생길 수 있다. 특히 평소 대중적 관심이 낮았던 종목이라면 메달이 선수의 이름을 알리고, 이미 인지도가 높은 선수라면 기존 브랜드 가치를 강화할 수도 있다. 다만 광고·후원 계약은 선수별 조건이 공개되지 않는 경우가 많아 실제 파급효과를 객관적으로 비교하기는 쉽지 않다.

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