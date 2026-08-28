조희대 대법원장, 靑 ‘대법관 제청 반려’에 “심려 끼쳐 국민께 죄송”

조희대 대법원장은 28일 청와대의 대법관 후보 재제청 요구에 “국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다”며 내주 공식 입장을 밝히겠다고 말했다.

조 대법원장은 이날 오후 6시11분 서울 서초구 대법원 청사 퇴근길에 취재진과 만나 ‘대법관 재제청 요구에 대한 입장’에 대한 질문에 “우선 국민 여러분께 심려를 끼쳐 송구하다”며 “자세한 내용은 검토 중”이라고 답변했다. 이어 “다음 주 중 정리가 되면 공식적으로 알려드리겠다”고 덧붙였다.

조희대 대법원장이 28일 서울 서초구 대법원을 나서고 있다. 연합뉴스

‘대법관 후보추천위원회를 다시 꾸릴 예정이냐’는 질문에도 “다음 주 정리가 되면…(밝히겠다)”고만 답했다.

청와대는 이날 오후 조 대법원장의 손봉기 대법관 후보 제청을 사실상 반려하고 “재제청을 요구했다”고 밝혔다.

조 대법원장이 지난 18일 노태악 전 대법관 후임으로 손 후보자를 서면으로 제청한 지 열흘 만이다.

앞서 노태악 대법관 퇴임을 앞두고 꾸려진 대법관후보추천위원회는 지난 1월21일 후보 4명을 추천했으나 청와대와 사법부가 최종 후보를 놓고 합의를 보지 못해 반년 넘게 제청이 이뤄지지 않았다.

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