유아인 수사의 단서 된 6억5000만개 데이터…마약류 감시망의 진화 [사건 너머의 시스템]

배우 유아인(본명 엄홍식)씨의 프로포폴 등 의료용 마약류 상습 투약 사실이 알려졌을 때, 대중은 누군가의 제보나 밀착 취재를 떠올렸습니다. 하지만 수사의 출발점에는 마약류통합관리시스템(NIMS)에 축적된 데이터를 분석한 식품의약품안전처의 조치가 있었습니다.

상습 마약 투약 혐의로 기소된 배우 유아인(본명 엄홍식)이 2024년 3월5일 서울중앙지방법원에서 열린 3차 공판에 출석하고 있다. 뉴시스

NIMS는 제약사와 도매상, 병·의원, 약국 등 마약류 취급자가 제조·수입부터 유통·구입·조제·투약·폐기에 이르기까지 각 단계에서 발생한 취급 정보를 보고하고, 식약처가 이를 통합 관리·분석하는 시스템입니다. 마약류 취급자가 관련 정보를 전산으로 보고하면 식약처가 이를 한곳에서 관리하고 분석할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

시스템의 핵심은 단순히 거대한 수치를 저장하는 데 그치지 않고, 축적된 데이터를 활용해 마약류의 오남용이나 불법 취급 여부를 확인할 수 있다는 점입니다. 전국 병·의원과 약국 등에서 보고되는 방대한 마약류 취급 정보가 축적되면서 개별 의료기관이나 환자의 처방·투약 양상을 비교·분석할 수 있는 기반이 마련됐습니다.

유아인씨 사건에서도 NIMS의 데이터 분석이 중요한 역할을 했습니다. 식약처는 2022년 NIMS를 분석해 복수의 병원에서 프로포폴을 상습적으로 처방받은 유씨 등 총 51명을 수사해달라고 경찰에 요청했습니다.

당시 식약처는 NIMS 분석을 통해 평균보다 마약류 처방이 많은 의료기관과 개인 등의 이상 징후를 확인할 수 있다고 설명했습니다. 유아인씨를 포함한 51명이 NIMS 분석을 거쳐 경찰 수사 의뢰 대상이 됐다는 점에서 데이터 분석이 실제 마약류 오남용 수사의 단서로 활용된 사례입니다.

식약처가 당시 밝힌 NIMS 데이터베이스 규모는 6억5000만개에 달했습니다. 방대한 데이터에서 의료기관과 개인의 마약류 처방·투약 양상을 분석해 평균보다 처방이 많은 등 이상 징후를 찾아내는 것이 시스템의 역할입니다.

다만, 유아인씨 사례에서 어떤 구체적인 알고리즘이나 자동 경보 기준을 사용했는지는 공개적으로 확인되지 않았습니다. 축적된 데이터를 분석해 이상 징후를 확인하고, 이를 관계 기관의 점검이나 수사로 이어지게 하는 마약류 감시 체계로 이해하는 것이 타당합니다.

NIMS는 의료기관과 마약류 취급자가 보고하는 정보를 기반으로 작동하기 때문에 데이터의 정확성이 중요합니다. 입력되는 정보에 오류나 누락이 있다면 이를 바탕으로 한 분석도 한계를 가질 수밖에 없습니다.

식품의약품안전처는 마약류통합관리시스템(NIMS)의 마약류 취급 데이터와 관계 기관 정보를 연계·분석해 의료용 마약류 오남용과 불법유통을 신속·정밀하게 탐지하고, 사전 예측할 수 있는 ‘마약류 오남용 통합감시시스템(K-NASS)’ 구축을 올해 완료한다고 지난 1월 밝혔다. 식품의약품안전처 제공

이러한 한계를 보완하고 마약류 오남용 감시를 한 단계 고도화하기 위해 식약처는 인공지능(AI) 등을 활용한 ‘마약류 오남용 통합감시시스템(K-NASS)’ 구축을 올해 완료한다고 지난 1월 밝혔습니다.

2024년부터 3개년 계획으로 구축해온 K-NASS는 NIMS에 축적된 마약류 취급 정보와 유관 기관의 연계 정보를 분석하고, AI를 활용해 의료용 마약류 오남용과 불법 유통 위험을 신속하게 탐지·예측하는 것을 목표로 합니다.

의료인은 처방 시 환자의 오남용 여부를 판단할 때 K-NASS를 참고해 처방에 신중을 기할 수 있어 의료용 마약류의 안전한 사용을 유도할 것으로 기대됩니다. 특히 지자체 등 감시기관에 맞춤형 정보와 지리정보시스템(GIS) 기반 시각정보를 신속하게 분석·제공해 오남용 우려 의료기관 등 마약류 취급자 집중 관리에 활용될 수 있습니다.

유아인씨 사건에서 주목할 부분은 수억건에 달하는 마약류 취급 데이터가 실제 수사의 단서로 활용됐다는 점입니다. 식약처의 시스템은 단순한 데이터 축적·분석을 넘어 관계 기관 정보를 연계하고 AI를 활용해 위험을 사전에 탐지·예측하는 방향으로 진화하고 있습니다.

데이터가 많아질수록 신속·정확한 분석으로 의미 있는 이상 징후를 찾아내느냐가 중요해졌습니다. 이와 함께 출발점에는 의료기관과 마약류 취급자가 정확한 정보를 입력하고 보고해야 한다는 전제가 있습니다. 국가 차원의 마약류 감시망이 촘촘해질수록 IT 기술의 고도화와 함께 시스템을 움직이는 데이터와 현장의 관리도 중요해지고 있습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지