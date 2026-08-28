포스코홀딩스, IDB서 1조원 실탄 확보… 아르헨 리튬 사업 속도

포스코홀딩스가 국제금융기구인 미주개발은행(IDB) 그룹으로부터 1조원 규모의 아르헨티나 염수리튬 사업 운영자금 차입 한도를 확보했다고 28일 밝혔다.

포스코홀딩스의 아르헨티나 염수리튬 생산 법인인 포스코아르헨티나는 지난 4일 IDB그룹의 민간투자 전담기관인 미주투자공사(IDB Invest)로부터 7억달러(약 1조원)의 단기 차입 한도 승인을 받았다.

김승준 포스코홀딩스 재무IR본부장(오른쪽)과 제임스 스크리븐 미주투자공사 사장이 28일 서울 포스코센터에서 포스코아르헨티나 차입 한도 약정 체결 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 포스코홀딩스 제공

차입 한도 승인을 통해 포스코아르헨티나는 현지 염수리튬 1공장과 하반기 준공 예정인 2공장의 운전자금을 안정적으로 조달할 수 있게 돼 법인의 재무 안정성이 한층 강화될 것으로 기대된다.

IDB 그룹은 ‘중남미 핵심광물 공급망 지원 전략’의 일환으로 역내 우수한 사업성과 경쟁력을 갖춘 자원개발 프로젝트에 금융 지원을 하고 있다. 포스코아르헨티나 리튬 사업은 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 기준을 충족하고 중남미 지역 경제 발전에 기여한다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

포스코아르헨티나는 대규모 운전자금을 저리로 확보함과 동시에 실질적인 세제 혜택도 누릴 수 있게 됐다. 국가 간 IDB 설립 협정에 따라 이자와 차입과정에서 발생하는 금융거래세 등에 대한 세제 우대 혜택이 적용된다.

앞서 포스코아르헨티나는 지난 7월31일 한국·아르헨티나 정상회담 직후 아르헨티나 정부로부터 대규모 투자 인센티브제도(RIGI) 승인을 획득한 바 있다. 포스코홀딩스 관계자는 “RIGI 획득과 미주개발은행의 대규모 차입 한도 승인은 글로벌 리튬 사업 경쟁력을 국제사회에서 재평가 받은 전환점이자 핵심자원 공급망 강화에 민관이 협력해 이뤄낸 대표적 성공 사례”라고 말했다.

포스코홀딩스는 포스코아르헨티나의 올 2분기 첫 분기 흑자 전환 등 수익 호조세와 한국 정부와의 민관 합동 외교 성과, 아르헨티나 정부의 제도적 뒷받침, 경쟁력 있는 국제금융자본의 자금 조달이 맞물리며 리튬 사업에 한층 속도를 낼 수 있게 됐다고 설명했다.

포스코홀딩스는 산업자원(철강), 전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류, 희귀가스 등), 에너지자원(LNG, 신재생에너지 등)으로 구성된 그룹 ‘트리플 코어’ 성장전략을 추진하며, 국가대표 핵심자원 공급자로서 경쟁력 있는 리튬자원 공급망을 지속 강화한다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지