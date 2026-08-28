박지현, ‘2026 K WORLD DREAM AWARDS’ 2관왕…트로트·솔로 인기상 석권

가수 박지현이 ‘2026 K WORLD DREAM AWARDS(2026 케이 월드 드림 어워즈)’에서 두 개의 트로피를 품에 안으며 뜨거운 인기를 확인했다.

가수 박지현이 ‘2026 K WORLD DREAM AWARDS(2026 케이 월드 드림 어워즈)’에서 두 개의 트로피를 품에 안으며 뜨거운 인기를 확인했다. 그레이스이엔엠

박지현은 27일 열린 ‘2026 K WORLD DREAM AWARDS’에서 ‘K 월드 드림 베스트 트로트 아티스트상’과 ‘K 월드 드림 솔로 인기상’을 연이어 수상했다. 트로트 장르를 대표하는 아티스트로서의 경쟁력은 물론 팬들의 꾸준한 지지를 바탕으로 한 대중적 인지도까지 동시에 인정받았다는 점에서 의미를 더했다.

수상의 영예를 안게 된 박지현은 팬들을 향한 감사의 마음을 먼저 전했다. 그는 “이렇게 멋진 자리에서 좋은 상을 주셔서 너무 감사드린다. 항상 응원해 주시는 엔돌핀 여러분께 정말 감사드린다”라며 “앞으로도 열심히 하겠다”라고 전했다.

그는 큰 무대에서 뜻깊은 상을 받게 돼 기쁘다는 소감을 전하며 팬들의 응원이 큰 힘이 되고 있다고 강조했다. 이어 건강과 행복을 기원하는 메시지와 “힘든 일이 있어도 포기하지 마십시오”라는 응원의 말을 전해 분위기를 한층 훈훈하게 만들었다.

가수 박지현이 ‘2026 K WORLD DREAM AWARDS(2026 케이 월드 드림 어워즈)’에서 두 개의 트로피를 품에 안으며 뜨거운 인기를 확인했다. 그레이스이엔엠

수상뿐 아니라 이날 무대에서도 역시 그의 존재감이 돋보였다. 그는 첫 정규 앨범 ‘MASTER VOICE(마스터 보이스)’의 타이틀곡 ‘무(無)’를 선곡해 무대에 올랐다. 깊어진 감성을 바탕으로 곡의 메시지를 표현한 박지현은 안정적인 가창력과 섬세한 감정선을 앞세워 관객들의 시선을 집중시켰다.

‘무(無)’는 현재 자신의 삶을 있는 그대로 받아들이고, 지나온 인생과 앞으로의 시간을 품어내자는 의미를 담은 곡이다. 화려함에만 초점을 맞추기보다 오늘의 삶을 살아가는 과정에서의 감정과 위로를 음악에 담아냈다.

한편 박지현은 음악 방송을 비롯해 예능 프로그램과 다양한 무대를 오가며 활약하고 있다. 이번 시상식 2관왕을 계기로 존재감을 더욱 확실하게 각인한 가운데 향후 활동에도 귀추가 주목된다.

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